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Hangi evlat sahipleri daha hızlı yaşlanıyor?

Bilimsel olarak da erkek çocuk sahibi anne babaların beyninin daha hızlı yaşlandığı anlaşıldı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:39
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Erkek çocuk sahibi anne babalar daha hızlı mı yaşlanıyor?

Hangi evlat sahipleri daha hızlı yaşlanıyor?
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ABD'de 13 binden fazla 50 yaş üstü kişi üzerinde yapılan bir araştırma, en az bir oğlu olan ebeveynlerin, olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme yaşadığını ortaya çıkardı. Birden fazla oğlu olanların bilişsel yeteneklerini, sadece kız evlatları olanlara göre daha hızlı kaybettikleri görüldü. ABD ve Çekya'dan araştırmacılar, buna neyin etki ettiğini araştırmayı sürdürüyor.

Bilim insanları, erkek çocuk sahibi olmanın beyni daha hızlı yaşlandırdığını açıklarken, kız evlatların ilerleyen yaşlarında ebeveynlerine bakma ve duygusal olarak destek olma ihtimalini daha yüksek görüyor. Yani kız evlatların anne babaları yaşlandığında onlara bakma ihtimalini daha yüksek olarak görüyor ve bunun da anne babaların sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtiliyor.

Araştırmada erkek çocukları olanların sağlıklı bir hayat tarzı sürdüremedikleri de ortaya konuldu. Sözgelimi, araştırmalara göre, kız çocuğu olan ebeveynlerin kötü alışkanlıklara sahip olma ihtimalleri daha düşük iken, erkek çocuk anneleri daha kilolu oluyor.

Araştırma Prag'daki Charles Üniversitesi ve New York'taki Columbia Üniversitesi’nde yapıldı. Bilim insanları 14 yıl boyunca 13 bin 222 ebeveyni incelemeye aldı.
Anne babalar, sahip oldukları çocuk sayısını ve cinsiyetlerini belirtti. Ebeveynler, kendilerinin hafıza, konsantrasyon, düşünme ve anlama gibi zihinsel becerilerini değerlendiren düzenli bilişsel testleri doldurdu. O testler arasında, 10 kelimelik bir listeyi hatırlama, yedişerli 100'den geriye doğru sayma gibi hafıza ve zihinsel becerileri içeren kabiliyetler bulundu. O 13 bin kişiden 4 bin 862'sinin bir, 3 bin 523'ünün iki ve 2 bin 487'sinin üç ve daha fazla olmak üzere toplam 10 bin 872 kişinin erkek çocuğu olmuştur. Oğlu olmayanların ise 891'inin bir kızı, 905'inin iki kızı ve 554'ünün üç ve daha fazla kızı vardı.

Araştırma sonuçları Journal of Psychiatric Research adlı bilimsel dergide yayımlandı. En az bir oğlu olan ebeveynlerin, hiç oğlu olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Zihinsel bozulma hızı hem babalar hem de anneler için benzerdi. Çalışma ayrıca birden fazla oğlu olan ebeveynlerin zihinsel yeteneklerindeki gerilemenin, yalnızca kızları olan ebeveynlere kıyasla daha hızlı olduğunu ortaya koydu.

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