Erkek futbol takımına kadın başkan: Hicran İsaoğlu

Van'da yaşayan mimar Hicran İsaoğlu, kentte faaliyet gösteren Van Gölü Sportif Faaliyetler Kulübü’nün kadın başkanı oldu.

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu grupta mücadele eden Van Gölü Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başkanlığına iş insanı mimar Hicran İsaoğlu geldi.

2013 yılında kurulan takım için kolları sıvayan İsaoğlu, kadın olarak geldiği takımını iyi bir noktaya taşımak istediğini söyledi. Takımın ciddi bir desteğe ihtiyacı olduğunu anlatan İsaoğlu, daha önce Vanspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptığını ve Galatasaraylı olduğunu belirtti.

Bir erkek futbol takımının başında bir kadının olmasının şehri heyecanlandırdığını ifade eden İsaoğlu, çok güzel geri dönüşler aldığını söyledi. İsaoğlu, "Beni de çok sevindirdi ama geri dönüşlerin sadece tebrik noktasında kalmamasını arzu ediyorum. Umarım bir kadın olarak üstlendiğim bu görevde birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımla başarılı oluruz. Tebrikte kalmamasını arzu ediyorum" dedi.

Hedeflerinin üst liglere yükselmek olduğunu belirten İsaoğlu, "Çevremdekiler ciddi bir iş üstlendiğimi ve maddi manevi çok ağır bir yükün altına girdiğimin farkında. Ama ben hepsini, hep birlikte aşabileceğimize inanıyorum. Çünkü sadece kendime değil, Van halkının bu noktada duyarlılığına da güvenerek üstlendim. Bu takımı umarım çok güzel bir yere taşırız. Yolumuz çok uzun. Tek önemsediğim şu; neden Van, profesyonel noktasında ikinci takımıyla yol almasın ve ikinci bir takımla da konuşulmasın. Bütün derdimiz bu. Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) yükselmek ve bunun da ön hazırlığını yapıyoruz. Şu an biraz geç üstlendiğiniz görevde eksiklerimiz var. Bu yüzden ardı sıra mağlubiyetimizin olması da bu sebeple. Fakat iyileştirme noktasında elimizden ne gelirse yapacağız. İnşallah niyet ettiğimiz şeyde akıbetimiz hayır olur, inşallah takımı bir yere taşıyabiliriz" diye konuştu.

Takımın teknik direktörü Ferhat Yıldırımçakar ise Vangölü Sportif Faaliyetler Spor Kulübü’nün 4 yıldır BAL Ligi'nde aralıksız çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Kulübün tamamının Vanlı futbolculardan oluştuğunu anlatan Yıldırımçakar, bu yıl çok zor bir grupta mücadele verdiklerini anlattı.

Hicran İsaoğlu ile güzel işler yapacaklarına inandıklarını ve takıma olumlu katkılarının olduğunu belirten Yıldırımçakar, şöyle konuştu:

"Hicran başkan takıma umut verdi. Takımımız da daha fazla mücadele arzusu içindedir. Takımda hedefler de hayaller de değişti. Her yıl yaşadığımız sorunlar bu yıl biraz daha aza indi. Biz inanıyoruz ki takımımız ileri süreçte daha iyi olacak. Hicran başkanı daha önce de spor camiası olarak bildiğimiz ve spora katkısı olduğunu bildiğimiz için takım ve futbolcular tarafından olumlu karşılandı. Hicran başkanımızın isteği ve arzusunu da biliyoruz. Çok kısa bir süre olmasına rağmen bizim için büyük bir mücadele veriyor. Güzel hedefleri ve projeleri var. Bu projeler hayata geçerse sadece takımımız için değil Van futbolu ve geleceği için çok iyi bir noktaya gelecek. İnşallah bu hedefler ve projeler gerçekleşir ve tüm bunlarda maçlara yansır. Daha da güzel yerlere geliriz. Özellikle manevi konuda çok yalnızlık çekiyoruz. Maçlara çıktığımızda rakip takım taraftarının bizim taraftardan daha çok olduğunu görüyoruz. Bu da bizleri üzüyor. Van halkı takımı yalnız bırakmasın bizlere destek olsun. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var."

(DHA)