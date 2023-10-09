Erkek hakem kadın meslektaşının elini sıkmadı. İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti

Serie A'da Lecce-Sassuolo maçı öncesi karşılaşmanın orta hakemi kadın meslektaşının elini sıkmadı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Erkek hakem kadın meslektaşının elini sıkmadı. İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Lecce sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

İki takımın oynadığı karşılaşma Berardi ve Krstovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşma öncesi yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi

İki takım tünelden sahaya çıkmaya hazırlanırken, müsabakanın orta hakemi Juan Luca Sacchi, yan hakem kadın olan Francesca Di Monte'nin elini sıkmayı reddetti.

Söz konusu olaya ait görüntüler dünya basınında viral oldu.

İtalya Futbol Federasyonunun, Juan Luca Sacchi'ye bu hareketi sonrası 1 maç ceza vereceği belirtildi.

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