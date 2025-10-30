Son yıllarda artan bilimsel araştırmalar, binlerce yıldır bilinen bir lezzetin, kakaonun, özellikle erkek sağlığı üzerindeki şaşırtıcı etkilerini gözler önüne serdi.

Yüksek oranda flavanol içeren koyu kakao, erkeklerde kan damarı fonksiyonlarını iyileştirme ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürme potansiyeliyle gündeme geldi.

Uzmanlar, düzenli kakao tüketiminin kan akışını iyileştirerek kalp ve damar hastalıkları riskini kayda değer ölçüde azalttığını ifade etti.

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi'nde yürütülen ve sonuçları büyük yankı uyandıran bir çalışma, koyu çikolata tüketen erkeklerin, kadınlara kıyasla kalp hastalığı ve felce karşı daha fazla koruma elde ettiğini gösterdi.

Araştırmanın başındaki uzmanlardan Dr. Baukje de Roos, "Koyu çikolatanın hem erkekler hem de kadınlar için faydalı olduğunu tespit etsek de, etki mekanizmalarının farklı olduğunu ve erkekler için çok daha büyük göründüğünü" ifade etti.

Dr. de Roos, erkeklerin trombositlerinin (kan pıhtılaşma hücreleri) koyu çikolata tükettikten sonra "önemli ölçüde daha iyi davrandığını, daha az topaklandığını ve çok daha az stresli olduğunu" belirtti.

KAN DAMARI FONKSİYONUNDA ÇIĞIR AÇAN İYİLEŞME

Kakao çekirdeğinde bulunan ve güçlü antioksidan özelliği taşıyan flavonoidler, vücutta nitrik oksit üretimini desteklediği için kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı oldu. Bu durum, kan basıncını düşürdü ve kalbin daha az zorlanarak vücuda kan pompalamasını sağladı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden önleyici tıp uzmanı Dr. JoAnn Manson, kakao flavanollerinin kardiyovasküler hastalık ve bilişsel gerileme riskini azaltmada "çok umut verici göründüğünü" belirtti.

Dr. Manson, flavanollerin damarları gevşetip kan akışını iyileştirerek, kan basıncını düşürdüğünü ve hatta insülin duyarlılığını artırabildiğini ifade etti.

BEYİN FONKSİYONLARI VE STRES AZALTMA

Kakaonun faydaları sadece kalp sağlığıyla sınırlı kalmadı. Johns Hopkins Tıp Enstitüsü'nden uzmanlar, koyu çikolatadaki flavanollerin, daha iyi reaksiyon süresi, daha güçlü hafıza ve görsel-uzamsal farkındalık dahil olmak üzere beyin fonksiyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Düzenli koyu kakao tüketen bireylerin stres hormonu kortizol seviyelerinin düştüğü ve daha az stresli hissettikleri bilimsel olarak gözlemlendi.

Uzmanlar, tüm bu faydalardan yararlanmak için, kakao oranı en az %70 olan ve yüksek şeker içermeyen koyu çikolata veya saf kakao tozunun, günlük beslenme düzenine ölçülü bir şekilde dahil edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.