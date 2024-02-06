Erkek mi daha uzun yaşar kadın mı

Erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha yaşlı olduğunu gösteren bir araştırma Finlandiya Jyvaskyla Üniversitesi'nde yapıldı. "The Journals of Gerontology: Series A" adlı dergide yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50'li yaşlardaki erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan ortalama 4 yaş daha ileri olduğunu buldu.

Erkeklerin biyolojik olarak daha çabuk yaşlanmasının nedeni olarak daha fazla sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha iri olması gösterildi. Çalışmada, erkeklerle kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada fark olup olmadığı ve bu farkın yaşam tarzıyla ilişkisi araştırıldı.

Araştırmada biyolojik yaşlanmayı belirlemek için bir kişinin ömrü boyunca yaşam süresini etkileyen faktörleri inceleyen epigenetik saatler kullanıldı. Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, "Araştırmamızda çok nadir bir çalışma tasarımı kullandık ve karşıt cinsiyetli ikizler arasındaki yaşlanma hızını kıyasladık. Bu ikizler arasında da benzer bir fark gördük. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş daha büyüktü." dedi.

Araştırmada, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol tüketimi ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler aracılığıyla ölçüldü.