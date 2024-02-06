Erkek mi daha uzun yaşar kadın mı

Kaynak: AA
Erkek mi daha uzun yaşar kadın mı
Erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı mı yaşlanıyor? İşte, yanıtı...

Erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha yaşlı olduğunu gösteren bir araştırma Finlandiya Jyvaskyla Üniversitesi'nde yapıldı. "The Journals of Gerontology: Series A" adlı dergide yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50'li yaşlardaki erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan ortalama 4 yaş daha ileri olduğunu buldu.

Erkeklerin biyolojik olarak daha çabuk yaşlanmasının nedeni olarak daha fazla sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha iri olması gösterildi. Çalışmada, erkeklerle kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada fark olup olmadığı ve bu farkın yaşam tarzıyla ilişkisi araştırıldı.

Araştırmada biyolojik yaşlanmayı belirlemek için bir kişinin ömrü boyunca yaşam süresini etkileyen faktörleri inceleyen epigenetik saatler kullanıldı. Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, "Araştırmamızda çok nadir bir çalışma tasarımı kullandık ve karşıt cinsiyetli ikizler arasındaki yaşlanma hızını kıyasladık. Bu ikizler arasında da benzer bir fark gördük. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş daha büyüktü." dedi.

Araştırmada, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol tüketimi ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler aracılığıyla ölçüldü.

Son Haberler
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor Dünya
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor
Kızıl Goncalar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı Gündem
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı
Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı Gündem
Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı
Park halindeki otomobilde yangın Yerel Haberler
Park halindeki otomobilde yangın
Kripto paralarda son gelişmeler neler? Ekonomi
Kripto paralarda son gelişmeler neler?
Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi Ekonomi
Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi