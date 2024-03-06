Erkek öğrenci yurdunda sapık ‘eğitmen’ kimse duymasın diye süpürge açmış. Çocuklardan şoke eden ifadeler

Mağdur öğrencilerin ifadeleri, hazırlanan iddianamede yer aldı. Alanya'da özel bir yurtta görevli eğitmen G.R.U.'nun, geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.R.U., 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

10 MAĞDUR ÇOCUK OLDUĞU ANLAŞILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDE

İddianamede öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U.'nun özel bölgelerine dokunduğunu, müstehcen tekliflerde bulunduğunu, cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynattığını, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığını, müstehcen içerikli videolar izletip, o konularda konuştuğunu, bazı çocukları 'karı-koca' şeklinde eşleştirdiğini, 'gel seni karım yapayım' dediğini beyan etti.

“KİMSE DUYMASIN DİYE ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ AÇTI”

Bir başka öğrenci ise ifadesinde, G.R.U.'nun kendisini yatakhaneye götürdüğünü, kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açıp istismarda bulunduğunu söyledi. Aynı öğrenci, G.R.U.'nun diğer öğrencilere yönelik de müstehcen söylemlerde bulunduğunu duyduğunu kaydetti.

“ZAMAN ZAMAN ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞMAKTAYIM”

G.R.U. ise ifadesinde, "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında 'karım' şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım" dedi.

CEP TELEFONU İNCELENDİ

G.R.U.'nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.

HIRSIZLIK, DARP, ATATÜRK'E HAKARET İDDİALARI

Ek olarak alınan bazı ifadelerde de G.R.U.'nun çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, birbirlerinin çantalarından eşya aldırıp, kendisine getirttiği, kantinden çocukların parasıyla kendisine bir şeyler aldırttığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Atatürk'e hakaret ettiği iddiaları da yer aldı. Diğer yandan G.R.U.'nun öğrencilere uyguladığı şiddet, bir öğrencinin cep telefonu kaydı ile ortaya çıktı. Görüntülerde G.R.U.'nun öğrencilere bağırdığı ve vurduğu anlar yer aldı.

"OĞLUMA CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETMİŞ"

Adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi olayla ilgili açıklamada bulundu. Veli, "Oğlum, taciz olayını yeğenlerime anlatmış. Biz de o gün öğrendik. Beni binanın arka tarafına çektiler. 'Teyze bir şey söyleyeceğiz' dediler ve söylediler. O anda beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Çocuklardan isimleri aldım. Gerçekliğini öğrenmeye çalıştım. O anda sinirlenerek G.R.U.'yu aradım.

Çocuklarının yaşadıklarını anlatan veliler, G.R.U.'nun çocuklara cinsel ilişki teklif ettiğini, kabul etmeyenleri dövdüğünü, eşyalarını ve paralarını çaldığını söylediler. Bir veli, “O anda beynimden aşağı kaynar sular döküldü. G.R.U.'yu aradım, inkar etti. Yurda gittik, kaçmıştı. Oğlum bize olayların çok defa yaşandığını anlattı. Bir videoda dayak anı görülüyor. G.R.U. ne kadar kötü şey varsa çocuklara yapmış, yaptırmış. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Ben de yıkık bir enkaz gibiyim” dedi.

Mağdur çocuklardan birinin yakını da, “Bize geldi, yaşananları anlattı. Kaldığı yurtta tecavüz, taciz, hırsızlık, cinsel içerikli videolar izletildiğini söyledi. Bunu 1 kişi yapıyormuş. Şikayette bulunduk ve soruşturma süreci başladı. Bir sürü çocuğun mağdur olduğunu öğrendik” diye konuştu.