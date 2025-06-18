Erkek sağlığında göz ardı edilen tehlike

Erkek çocuklarda sık görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen inmemiş testis (kriptorşidizm), ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum olarak uzmanların radarında.

Testislerin skrotuma inmemesiyle karakterize olan bu doğumsal anomali, hem kısırlık hem de testis kanseri riskini artırdı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erken teşhis ve tedavinin bu riskleri azaltmada hayati önem taşıdığını vurguladı.

KANSER RİSKİ 10 KATA KADAR ARTIYOR

İnmemiş testis, testislerin anne karnında karın bölgesinden skrotuma inememesiyle ortaya çıktı.

Normalde gebeliğin 28. haftasından itibaren başlayan bu iniş süreci, bazı bebeklerde tamamlanamadı.

Uzmanlar, inmemiş testisin tedavi edilmediği takdirde testis kanseri riskini 10 kat artırdığını belirterek, “Normal popülasyonda her bin erkekten ikisinde testis kanseri görülürken, inmemiş testis vakalarında bu oran dramatik şekilde yükseliyor” dedi.

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar da bu bulguları destekledi. ABD’deki Mayo Clinic’in bir araştırmasına göre, inmemiş testisli bireylerde testis kanseri riski 4-8 kat daha fazla. Özellikle testisin karın içinde kaldığı durumlarda bu risk daha da artırdı.

İngiltere’de yayımlanan The Lancet dergisindeki bir makale, kriptorşidizmin erken yaşta cerrahi müdahaleyle düzeltilmesinin kanser riskini azalttığını, ancak tamamen ortadan kaldırmadığını gösterdi.

KISIRLIK TEHLİKESİ: SPERM ÜRETİMİ TEHLİKEDE

İnmemiş testis, sadece kanserle değil, aynı zamanda kısırlıkla da yakından ilişkilendirildi.

Testislerin skrotumda yer almaması, vücut sıcaklığına maruz kalmalarına neden oldu. Bu durum, sperm üretimini ve kalitesini olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, “Testislerin skrotumda bulunması, vücut sıcaklığından 1-2 derece daha düşük bir ortam sağlar. İnmemiş testislerde bu koruyucu mekanizma devre dışı kalıyor ve sperm üretimi ciddi şekilde zarar görüyor” açıklamasında bulundu.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, iki taraflı inmemiş testis vakalarında kısırlık riskinin %33’e kadar çıktığını ortaya koydu.

Tek taraflı vakalarda ise sağlıklı testisin varlığı kısırlığı önleyebilse de, risk tamamen ortadan kalkmadı.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

İnmemiş testisin teşhisi genellikle ebeveynlerin gözlemi veya doktor muayenesiyle konuldu.

Testislerin skrotumda hissedilmemesi veya torbanın boş görünmesi, en yaygın belirtiler arasında.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarını banyo sırasında veya uykudayken kontrol etmesini önerdi.

Tedavi, genellikle cerrahi yöntemle gerçekleştiriliyor. Orşidopeksi adı verilen ameliyatla testis skrotuma indirildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. David Diamond, erken cerrahi müdahalenin hem kanser hem de kısırlık riskini azalttığını vurgulayarak, “Bir yaşına kadar inmeyen testisler için cerrahi tedavi şart. Hormon tedavileri artık önerilmiyor çünkü başarı oranı düşük ve uzun vadeli etkileri tartışmalı” dedi.

EBEVEYNLERE ÇAĞRI: DÜZENLİ KONTROL ŞART

Uzmanlar, inmemiş testisin psikolojik etkilerine de dikkat çekti. Boş skrotum, ilerleyen yaşlarda çocuklarda özgüven sorunlarına yol açabildi. Ayrıca, kasık fıtığı ve testis torsiyonu gibi komplikasyonlar da inmemiş testis vakalarında sık görüldü.

Ebeveynlerin iyi bir gözlemci olması şart. Bebeklerde 6. aydan sonra testisler hala inmemişse, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması önerilerid.

ERKEN MÜDAHALE, SAĞLIKLI GELECEK

İnmemiş testis, erken teşhis ve doğru tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabilen bir sağlık sorunu. Ancak ihmale gelmez bir durum olarak, hem ebeveynlerin hem de sağlık uzmanlarının dikkatini gerektiriyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu konuda farkındalığın artırılmasının ve erken müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.