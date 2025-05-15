Erkek sağlığındaki sessiz tehlike! büyük sorunun perde arkası ortaya çıktı

Erkeklerde ereksiyon kaybı, yani erektil disfonksiyon (ED), modern yaşamın gölgesinde giderek yaygınlaştı.

Bilimsel araştırmalar, bazı ilaçların yan etkileri ve hareketsiz yaşam tarzının bu sorunun başlıca tetikleyicileri olduğunu gösterdi.

ABD, İngiltere ve Türkiye’den uzmanlar, ereksiyon kaybının sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal etkilerle de erkek sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Peki, hangi ilaçlar ve yaşam tarzı alışkanlıkları bu sorunu körüklüyor? İşte bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle ereksiyon kaybının perde arkası…

İLAÇLARIN GÖLGESİNDEKİ RİSK: YAN ETKİLER SERTLEŞMEYİ ENGELLİYOR

Bazı reçeteli ilaçlar, ereksiyon kaybına yol açan yan etkileriyle biliniyor. Antidepresanlar (SSRI’lar), tansiyon ilaçları (beta blokerler), diüretikler ve saç dökülmesi tedavisinde kullanılan finasterid gibi ilaçlar, cinsel performansı olumsuz etkileyebildi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Ürolog Prof. David Ralph, “Bu ilaçlar, kan akışını veya testosteron seviyelerini etkileyerek ereksiyon mekanizmasını bozabilir” dedi.

The Journal of Sexual Medicine’de yayımlanan bir çalışma, antidepresan kullanan erkeklerin yüzde 30’unun ereksiyon kaybı yaşadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, ilaç değişikliği veya doz ayarlaması için doktorla görüşmenin kritik olduğunu belirtti.

HAREKETSİZ YAŞAM: KAN DAMARLARININ DÜŞMANI

Sedanter yaşam tarzı, ereksiyon kaybının en büyük tetikleyicilerinden biri. Hareketsizlik, kan damarlarında plak birikimini hızlandırarak penise giden kan akışını kısıtladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Abraham Morgentaler, “Düzenli egzersiz, damar sağlığını korur ve testosteron üretimini artırır. Hareketsiz erkeklerde ED riski iki kat daha yüksek” dedi.

The American Journal of Medicine’de yayımlanan bir araştırma, haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapan erkeklerde ereksiyon kaybı riskinin yüzde 40 azaldığını gösterdi.

Yürüyüş, koşu veya yüzme gibi aktiviteler, damar sağlığını destekleyerek cinsel performansı iyileştirdi.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERİYOR

Ereksiyon kaybı, yalnızca yaşlı erkeklerin sorunu değil. The International Journal of Impotence Research’te yayımlanan bir çalışma, 40 yaş altı erkeklerde ED oranının son 10 yılda yüzde 20 arttığını bildirdi. Bu artışta, hareketsiz yaşam, obezite, diyabet ve ilaç kullanımı gibi faktörler başrol oynadı.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Gary Wittert, “Modern yaşam, erkekleri hem fiziksel hem de hormonal olarak zorluyor. Stres ve kötü alışkanlıklar da ED’yi tetikliyor” dedi. Ayrıca, sigara ve aşırı alkol tüketiminin damar sağlığını bozarak ereksiyon kaybına katkıda bulunduğu biliniyor.

PSİKOLOJİK BOYUT: KISIR DÖNGÜ TEHLİKESİ

Ereksiyon kaybı, fiziksel nedenlerin ötesinde psikolojik bir yük de oluşturuyor. Anksiyete, depresyon ve performans kaygısı, sorunu daha da derinleştirebiliyor.

Ürologlar, “ED yaşayan erkekler genellikle özgüven kaybı ve partnerleriyle iletişim sorunları yaşıyor. Erken müdahale, bu kısır döngüyü kırabilir” dedi.

Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications dergisinde yayımlanan bir çalışma, psikolojik danışmanlığın ED tedavisinde ilaç kadar etkili olabileceğini gösterdi.

ÇÖZÜM YOLLARI: YAŞAM TARZI VE TIBBİ MÜDAHALE

Uzmanlar, ereksiyon kaybıyla mücadelede çok yönlü bir yaklaşım önerdi. İlk adım, altta yatan nedenleri tespit etmek. Kan tahlilleriyle testosteron, kolesterol ve kan şekeri seviyeleri kontrol edilmeli.

Diyetisyenler, “Akdeniz diyeti, omega-3 açısından zengin balıklar ve sebzeler damar sağlığını destekler” dedi.

Egzersiz, kilo verme ve sigarayı bırakma da etkili çözümler arasında. İlaç kaynaklı ED durumlarında, doktorlar alternatif tedaviler veya PDE5 inhibitörleri (sildenafil gibi) önerebildi. Ancak, bu ilaçların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekti.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ereksiyon kaybı tedavisi ararken internetten satılan sahte ürünlere dikkat edilmeli. DSÖ, çevrimiçi satılan ED ilaçlarının yüzde 50’sinin sahte olduğunu bildirdi.

Endokrinolog Prof. Dr. John Mathers, “Reçetesiz ürünler, kalp krizi veya felç gibi ciddi riskler taşıyabilir” uyarısında bulundu.

Diyabet, hipertansiyon veya kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların ED tedavisi öncesi tam bir sağlık kontrolünden geçmesi şart.

HAREKETE GEÇME ZAMANI!

Ereksiyon kaybı, bazı ilaçların yan etkileri ve hareketsiz yaşam tarzının bir sonucu olarak erkek sağlığını tehdit etti.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu sorunun yaşam tarzı değişiklikleri, doktor kontrolü ve erken müdahaleyle çözülebileceğini gösterdi.