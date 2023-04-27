Erkek ve kadınların kesinlikle tüketmesi gerekiyor

Uzmanlar 50 yaş üstü erkek ve kadınlara mutlaka yemeleri gereken besinleri açıkladı. İşte o besinler…

Erkek ve kadınların kesinlikle tüketmesi gerekiyor

İşte 50 yaşından sonra beslenmeye mutlaka eklenmesi gereken o besinler:

Açıklama Annals of Neurology Dergisi’nde yayımlandı.

DOMATES

Domates prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı koruma sağlıyor. Domatesteki laykopenin en zengin kaynak.

MUZ

Potasyum mineralinin en zengin kaynaklarından biri muz. Düzenli muz tüketenlerde kan basıncı sbağlıklı oluyor.

CEVİZ

İçerdiği E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve fito birleşenler sebebi ile günde 2 avuç ceviz tüketmenin elli yaş sonrası kadınlarda meme kanserine yakalanma oranını aşağıya çekiyor.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Düzenli K vitamini alınması gelecekte kalça kırığı yaşamalarını aza indirgiyor.

YEŞİL ÇAY

American Journal of Clinical Nutrition Dergisi’nde yayımlanan 75000 kadın üzerinde sürdürülmüş bilimsel bir çalışmanın sonuçlarına göre günde 2-3 bardak yeşil çay içen kadınların mide ve yemek borusu kanserine yakalanma risklerinin düşük olduğu belirtildi.

KETEN TOHUMU

Omega-3’ün en kaliteli kaynağı balık olsa da keten tohumu da öyle. 2008 yılında yapılan bir bilimsel çalışmada keten tohumunun prostat kanserine karşı koruma sağladığı ve günde 3 silme tatlı kaşığı keten tohumu tüketen erkeklerde prostat kanserinin ilerlemesinin yavaşladığı keşfedildi.

TAM TAHILLAR

Yapılan çalışmalara göre düzenli tüketilen tam tahıl ürünleri kan kolesterolünün azalmasına yardımcı oluyor.

ÇİKOLATA

Günde ortalama 40-60 gram arası çikolata tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre kalp krizi geçirme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

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