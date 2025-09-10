Erkekler 50 kiloda Samet Gümüş, çeyrek finale çıktı

Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda akşam bölümünde 4 milli sporcu ringe çıktı.
Erkekler 50 kiloda Samet Gümüş, Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile son 16 aşamasında karşı karşıya geldi.
Özellikle son rauntta üstün bir performans sergileyen Samet, rakibini 3-1 yenerek, ismini çeyrek finale yazdırdı.
Son 16 turunda kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır, Moğolistan’dan Altantsetseg Lutsaikhan’a, çeyrek turda 70 kiloda Sema Çalışkan, Kazakistan’dan Natalya Bogdanova’ya, erkekler 85 kiloda ise Samet Ersoy, Bulgaristan’dan Semion Boldirev’e son 16 etabında mağlup olarak elendi.