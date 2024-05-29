Erkekler buluşmalara daha erken gidiyor

İnternet ve sosyal medya mecraları sayesinde kültürler arası etkileşimin artışı, farklı kültürlerin nezaket ve görgü kurallarına yönelik ilgi artışını da beraberinde getirdi. Güncel veriler, “Nasıl iyi bir görgüye sahip olabilirim?” anlamına İngilizce aramanın son bir yılda %95 arttığını gösterirken, İngiliz kraliyet ailesine kadar uzanan #etiquette tabiriyle üretilen içeriklerin TikTok’ta 73 bini aştığı görüldü. 50 binden fazla ana dilini konuşan yabancı dil öğretmenini dünyanın dört bir yanından yabancı dil öğrenmek isteyenlerle buluşturan İngilizce özel ders platformu Preply, bu yükselen ilgiden hareket ederek dil ve kültür odaklı araştırmalarına bir yenisini ekledi. Preply, görgü ve nezaket kuralları araştırmasıyla, Türkiye’de ve 27 Avrupa ülkesinde görgü kurallarının nasıl farklılaştığını araştırdı.

AVRUPA NEZAKET KURALLARINDA ORTAKLAŞIYOR

27 Avrupa ülkesinden, 1.600’ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen ve yaygın ya da az bilinen görgü kurallarına odaklanan araştırma, Avrupa ülkelerinde yaşayanların genel anlamda ortak bir görgü anlayışı paylaştığını gösterdi. Araştırmanın en ortak ve çarpıcı bulgularından biri, 27 ülkeden 24’ünde katılımcıların misafir oldukları eve ayakkabılarını çıkararak girdiklerini gösteren sonuç oldu. Katılımcıların %89’u eve girerken ayakkabı çıkarmayı ev sahibine ve eve saygı olarak yorumlarken, İspanya, İtalya, Portekiz gibi sıcak ülkelerde bu kuralın katı bir biçimde uygulanmadığı da görüldü.

Araştırma, hediyeleşmede görgü kurallarına ve Avrupa ülkelerinde hediyeleşme kültürüne dair de bulgular tespit etti. Ev hediyesi götürmenin kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve bir görgü kuralı olarak yaygın kabul gördüğü vurgulayan bu sonuç, Avrupa ülkeleri arasında büyük çoğunluğun yeni eve taşınan arkadaşlarına hediye götürmeyi nezaket örneği olarak gördüğünü, 9 ülkenin ise hediyeleşmenin özel günlere bırakılması gerektiğini düşündüğünü gösterdi. Finlandiya’dan araştırmaya katılan katılımcılar ise ev hediyesi götürmek konusunda hiç istekli olmadıklarını dile getirdi.

SELAMLAŞMA BİÇİMLERİNDE TEREDDÜT KAYNAĞI “ÖPMEK”

Araştırmada, özellikle Avrupa kültüründe yaygın bir selamlaşma türü olan ve farklı selamlaşma türleri arasında yaygın kullanılanlardan biri olarak öne çıkan iki yanaktan öpmenin, Avrupalıların çoğunlukla tereddüt yaşadığı bir selamlaşma biçimi olduğu da görüldü. 1.600 katılımcının %85’i, bir selamlaşma ve karşılaşma sırasında, karşı taraf girişimde bulunmadıysa öpmek için harekete geçmek konusunda istekli olmadıklarını dile getirdi. Selamlaşma esnasında karşı tarafı öpmenin özellikle Estonya, Danimarka, İsveç ve Slovenya kültürlerinde ise pek bir yeri olmadığı tespit edildi. Yazarların dilde farklılaşan selamlaşma biçimlerinin beden diline de yansıdığını not ederek, bu tespiti Tayland selamlaşma ve Hindistan selamlaşma gibi farklı ülke örneklerle desteklediği araştırma, Avrupa’da selamlaşırken öpme uygulamasının tereddüte dönüşmesinin pandeminin kalıcı etkilerinden biri olabileceğini de hatırlattı.

DİL VE KÜLTÜR ODAKLI ARAŞTIRMALARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Online İngilizce kursu gibi pek çok dilde ana dilini konuşan nitelikli yabancı dil öğretmenlerini tek platformda buluşturan Preply’nin Avrupa görgü ve nezaket kuralları araştırmasında, özellikle Türkiye ve Yunanistan’daki katılımcıların bir buluşmaya planlanan zamanda varmanın en iyi seçenek olduğunu düşündüğü de görüldü.

Öte yandan Türkiye’nin de aralarında olduğu tüm ülkelerden araştırmaya katılanların %82’si, misafirlikte ikram edilen yemeklerin tamamen bitirilmesini ev sahibine bir saygı unsuru olarak tanımladı. Az bilinen görgü kurallarının, görgü kurallarına yönelik ilginin, görgü ve nezaketin sosyal hayatta yerinin tartışıldığı araştırmayı dil ve kültür alanında yaptığı çok sayıda araştırma arasına ekleyen Preply’nin bu dosyası, bir dili tüm incelikleriyle öğrenmek isteyenleri ana dilini konuşan yabancı dil öğretmenleriyle diledikleri planda online ortamda öğrenmek isteyenlere yönelik bir çağrıyla son buldu.