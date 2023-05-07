Erkekler dikkat!

Prof. Dr. Bülent Akduman, 40 yaş üstü erkeklerin, en belalı hastalığını açıkladı. İşte o hastalık…

Erkekler dikkat!

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Prof. Dr. Bülent Akduman, prostat kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını dile getirerek, muayene olmanın önemini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Bizim en çok karşılaştığımız durum bu şekilde oluyor. Hastanın herhangi bir şikayeti olmuyor fakat bütün erkeklerde görülebilen bir kanser bu. 50 yaşın üzerinde en sık gördüğümüz bir kanser ve kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor"

HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİ NE KADAR

Prostat kanserinin herhangi bir belirti göstermeden de olabileceğini anlatan Akduman, "Prostat kanserinin belirtisi genellikle asemptomatik, yani hiçbir belirtisi olmayan kişilerde de görülebilir çünkü genelde hastalar bize bu şekilde gelirler. ‘Benim hiçbir şikayetim yok. İdrarımı rahatlıkla yapıyorum ama kan testi yaptırdım onda da yüksek çıktı sonra da kanser teşhis ettiler’ diye gelir. Bunun dışında ileri evresindeyse eğer idrar sıkma, idrara çıkmada artış, geceleri idrara kalkması olabilir. Daha ileri evrelerde kemik ağrıları, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar gibi şikayetler olabilir. Tüm erkeklerde olabilir. Her 6 erkekten 1’i, hayatı boyunca prostat kanserine yakalanma riskine sahiptir. Semptom vermediği için herhangi bir belirti vermediği için korunmak mümkün olmadığı için tek yapılması gereken düzenli prostat kontroldür. Düzenli prostat kontrolü yapılan erkeklerin korkmasında hiçbir neden yok. Uygun ve erken dönemde tespit edildiği takdirde her türlü tedavisi mümkün” şeklinde konuştu.

Prostat kanseriyle ilgili yanlış bilinenlere değinen Prof. Dr. Akduman, şunları söyledi:

"Bazen hastalardan duyuyorum; ‘Ayakta idrar yapmak prostat kanserine neden oluyormuş’ diye. Böyle bir şey yok. Ayakta idrar yapmak prostat kanserine neden olmadığı gibi önleyici bir faktör de değildir, etkilemez. Bazen ‘Kabak çekirdeği yemek prostat kanserini engeller mi’ diye geliyor. Böyle bir şey de yok. Kabak çekirdeğinde doğal östrojenler var, bu doğal östrojenler PSA’yı biraz düşürürler ama kanser önleyici değillerdir"

DHA

Öne Çıkanlar
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Hollanda'da 154 taraftar ırkçılık sebebiyle gözaltına alındı Spor
Hollanda'da 154 taraftar ırkçılık sebebiyle gözaltına alındı
Saray’ın müteahhidi 3 milyarlık deprem konutu ihalesi aldı Güncel
Saray’ın müteahhidi 3 milyarlık deprem konutu ihalesi aldı
Düğün sırasında çıkan yangın panik yarattı Güncel
Düğün sırasında çıkan yangın panik yarattı
Vietnam'da rekor sıcaklık Dünya
Vietnam'da rekor sıcaklık
Anadolu propolisinin yararları nelerdir? Sağlık
Anadolu propolisinin yararları nelerdir?
Süper Lig ve 1. Lig'de futbola doyulacak. Toplam 10 maç oynanacak Spor
Süper Lig ve 1. Lig'de futbola doyulacak. Toplam 10 maç oynanacak
PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi Güncel
PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi