Erkekler istenmeyen tüylerinden nasıl kurtulur?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Erkeklerin ve kadınların vücudunda oluşan rahatsız edici kılların ve tüylerin ortadan kaldırılması için doğal yöntemleri araştırdık. Bu içeriğimizde özellikle erkeklerin yoğun kıl bölgelerini seyreltmelerini sağlayacak bitkisel kürler yer alıyor. Bacak kıllarından kurtulmak isteyenlerin içeriğimizi dikkatlice incelemelerini tavsiye ediyoruz.

1. HAYIT TOHUMU İÇECEĞİ

MALZEMELER

1 tutam hayıt tohumu

1 su bardağı su

HAZIRLAMA

Suyu kaynatın. Ardından içerisine hayıt tohumunu ekleyin. 1 saat kadar demlendirip için. Erkek vücudundaki kılların azaltılması için bu doğal yöntemin her gün uygulanması gerekmektedir.

2. TUZ VE LİMON KÜRÜ

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

HAZIRLAMA VE UYGULAMA

İstenmeyen tüyler ve kıllar sir ağda ile kökten alınır. Ardından tuz ve limon suyunu birbirine karıştırıp ağda yapılan bölgeye masaj yaparak sürülür. Düzenli şekilde bu uygulamayı kullanın. Eğer düzenli şekilde bu yöntemi uygularsanız vücudunuzdaki yoğun kılların azaltılmasını sağlayabilirsiniz.

3. SOĞAN SARIMSAK KÜRÜ

MALZEMELER

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Siyah merhem

HAZIRLAMA VE UYGULAMA

İlk önce soğanı ateşte ısıtıp köz haline getirin. Ardından sarımsağı rendeleyip, siyah merhemle karıştırın. Bu karışımı tüylü bölgeye sürün ve üzerine soğanı bastırıp bekleyin. Hazırladığımız şekilde 1 hafta boyunca her gün düzenli olarak kullanın.

4. NANE KÜRÜ

MALZEMELER

1 tutam taze nane

UYGULAMA

Nane tüketimi tüy ve kıl azaltmada son derece pratik ve etkili yöntemdir. Naneyi 1 ay boyunca öğle yemeklerinden ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce tüketin.

5. ŞEKER VE PEKMEZ KARIŞIMI

Pekmez veya mısır şurubu ile şeker karışımı yukarıda belirttiğimiz diğer karışımlar gibi etkili olacaktır. Magnezyum hormonları dengelemeye yardımcı olmaktadır ve pekmez de magnezyum açısından çok zengindir. İstenmeyen tüylerden yavaş ama etkili olarak kurtulmanızı sağlayacaktır.

MALZEMELER

Bir su bardağı şeker

Pekmez veya koyu mısır şurubu

Yarım limon suyu

Kumaş veya ağda bandı

Kase

HAZIRLANIŞI

Erkeklerin vücutlarındaki kılı azaltmak için kullandığı doğal yöntemlerden bir tanesi de şeker ve pekmezin karışımıdır. Hazırlanışında mikrodalgaya girebilecek bir kase içine şeker ve pekmezi ekleyin. 3 dakika boyunca mikrodalga içinde tutun. Şeker tamamen eridikten sonra içine limon suyunu ilave edin. İyice karıştırın ve gerekirse tüm malzemeyi yeniden mikrodalga içinde tutun. Bu karışımın bölgenin üzerine sürülmesi gerekmektedir ve bacaklarda etkilidir.

6. MERCİMEK VE PATATES KARIŞIMI

Sarı mercimek ile patates birlikteliği istenmeyen tüylerin yok edilmesinde etkilidir. Patatesin doğal ağartma özelliği vardır.

MALZEMELER

Bir patates

Sarı mercimek Bir kase

Bal bir çorba kaşığı

Limon suyu 4 yemek kaşığı

Bez

HAZIRLANIŞI

Yoğun kılları azaltmada kullanılan mercimek ve patatesin yapılışında ilk olarak sarı mercimeği bir gece önceden suda bekletin. Patatesleri bir kaba koyun, ezin veya rendeleyin. Sonrasında mercimek ve patatesi bir hamur haline getirin. Her ikisinin de suyunun olmadığından emin olun. Ardından bu karışıma limon suyunu eklerin ve bu karışımı istenmeyen tüylerin üzerine sürün. Sonrasında vücudunuzda 20-30 dakika kuruyana kadar bekletin ve ardından elinizle çıkartın. Tüylerin çıktığını göreceksiniz.