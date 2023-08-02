Erkekler istenmeyen tüylerinden nasıl kurtulur?

Editör: Beyza Damgacıoğlu
Erkeklerin ve kadınların vücudunda oluşan rahatsız edici kılların ve tüylerin ortadan kaldırılması için doğal yöntemleri araştırdık. Bu içeriğimizde özellikle erkeklerin yoğun kıl bölgelerini seyreltmelerini sağlayacak bitkisel kürler yer alıyor. Bacak kıllarından kurtulmak isteyenlerin içeriğimizi dikkatlice incelemelerini tavsiye ediyoruz.
1. HAYIT TOHUMU İÇECEĞİ
MALZEMELER
1 tutam hayıt tohumu
1 su bardağı su
HAZIRLAMA
Suyu kaynatın. Ardından içerisine hayıt tohumunu ekleyin. 1 saat kadar demlendirip için. Erkek vücudundaki kılların azaltılması için bu doğal yöntemin her gün uygulanması gerekmektedir.
2. TUZ VE LİMON KÜRÜ
MALZEMELER
2 tatlı kaşığı tuz
5 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
HAZIRLAMA VE UYGULAMA
İstenmeyen tüyler ve kıllar sir ağda ile kökten alınır. Ardından tuz ve limon suyunu birbirine karıştırıp ağda yapılan bölgeye masaj yaparak sürülür. Düzenli şekilde bu uygulamayı kullanın. Eğer düzenli şekilde bu yöntemi uygularsanız vücudunuzdaki yoğun kılların azaltılmasını sağlayabilirsiniz.
3. SOĞAN SARIMSAK KÜRÜ
MALZEMELER
1 adet soğan
1 diş sarımsak
Siyah merhem
HAZIRLAMA VE UYGULAMA
İlk önce soğanı ateşte ısıtıp köz haline getirin. Ardından sarımsağı rendeleyip, siyah merhemle karıştırın. Bu karışımı tüylü bölgeye sürün ve üzerine soğanı bastırıp bekleyin. Hazırladığımız şekilde 1 hafta boyunca her gün düzenli olarak kullanın.
4. NANE KÜRÜ
MALZEMELER
1 tutam taze nane
UYGULAMA
Nane tüketimi tüy ve kıl azaltmada son derece pratik ve etkili yöntemdir. Naneyi 1 ay boyunca öğle yemeklerinden ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce tüketin.
5. ŞEKER VE PEKMEZ KARIŞIMI
Pekmez veya mısır şurubu ile şeker karışımı yukarıda belirttiğimiz diğer karışımlar gibi etkili olacaktır. Magnezyum hormonları dengelemeye yardımcı olmaktadır ve pekmez de magnezyum açısından çok zengindir. İstenmeyen tüylerden yavaş ama etkili olarak kurtulmanızı sağlayacaktır.
MALZEMELER
Bir su bardağı şeker
Pekmez veya koyu mısır şurubu
Yarım limon suyu
Kumaş veya ağda bandı
Kase
HAZIRLANIŞI
Erkeklerin vücutlarındaki kılı azaltmak için kullandığı doğal yöntemlerden bir tanesi de şeker ve pekmezin karışımıdır. Hazırlanışında mikrodalgaya girebilecek bir kase içine şeker ve pekmezi ekleyin. 3 dakika boyunca mikrodalga içinde tutun. Şeker tamamen eridikten sonra içine limon suyunu ilave edin. İyice karıştırın ve gerekirse tüm malzemeyi yeniden mikrodalga içinde tutun. Bu karışımın bölgenin üzerine sürülmesi gerekmektedir ve bacaklarda etkilidir.
6. MERCİMEK VE PATATES KARIŞIMI
Sarı mercimek ile patates birlikteliği istenmeyen tüylerin yok edilmesinde etkilidir. Patatesin doğal ağartma özelliği vardır.
MALZEMELER
Bir patates
Sarı mercimek Bir kase
Bal bir çorba kaşığı
Limon suyu 4 yemek kaşığı
Bez
HAZIRLANIŞI
Yoğun kılları azaltmada kullanılan mercimek ve patatesin yapılışında ilk olarak sarı mercimeği bir gece önceden suda bekletin. Patatesleri bir kaba koyun, ezin veya rendeleyin. Sonrasında mercimek ve patatesi bir hamur haline getirin. Her ikisinin de suyunun olmadığından emin olun. Ardından bu karışıma limon suyunu eklerin ve bu karışımı istenmeyen tüylerin üzerine sürün. Sonrasında vücudunuzda 20-30 dakika kuruyana kadar bekletin ve ardından elinizle çıkartın. Tüylerin çıktığını göreceksiniz.