Erkekler kadınlardan neden hızlı yaşlanıyor

Finlandiya Jyvaskyla Üniversitesi’nde yapılan araştırma, erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığını ortaya çıkardı. İşte, detaylar…

KAYNAK: AA
Erkekler kadınlardan neden hızlı yaşlanıyor

Editör: Erkavim YIldırım

"The Journals of Gerontology: Series A" adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50'li yaşlardaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlardan biyolojik olarak ortalama 4 yaş daha büyük olduğunu ortaya koydu.

Erkeklerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlanmasının daha sık sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha büyük olmasıyla açıklandı. Çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada farklılıklar olup olmadığı ve bu farklılıkların yaşam tarzıyla alakaları incelendi.

Araştırmada biyolojik yaşlanmayı ölçmek için bir kişinin hayatı boyunca yaşam süresiyle ilgili faktörleri incelemeyi sağlayan epigenetik saatler kullanıldı.

Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, "Araştırmamızda oldukça nadir bir çalışma tasarımı kullandık ve karşı cins ikizler arasındaki yaşlanma hızını karşılaştırdık. Benzer bir farklılık bu ikizler arasında da gözlendi. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş büyüktü." diye konuştu.

Araştırmada, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler kullanılarak yapıldı.

AA

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