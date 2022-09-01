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Erkeklerde Peeling nasıl yapılıyor?

Her hücre grubu gibi cilt hücreleri de belli bir süre sonra ölür. Böyle durumlada ölü hücrelerin ciltten atılması gerekir. Bu işin çözümü de peeling. Son yıllarda kadınların yanısıra erkeklerde bu yöntemle mutlu oluyor. İşte peelingin detayları…

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 07:34
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Erkekler nasıl Peeling yapmalı?

Erkeklerde Peeling nasıl yapılıyor?
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Peeling son yıllarda erkekler tarafından yapılan en popüler cilt bakım türü. Vücudun tüm bölgelerine uygulamak mümkün.

Peeling işlemi birçok cilt sorununa çare olduğu için erkeklerinde en çok kullandığı cilt bakım yöntemi. Yararları ise şöyle:

Çillenme, melazma, ventigo gibi cilt lekelerini iyileştirir.

Ciltteki geniş gözenekleri düzeltir.

Akne gidermeye ve akne izlerini kaybetmeye yardımcıdır.

Ciltteki derin kırışıklıkları kaybeder.

Güneş kaynaklı cilt problemlerine çok iyi gelir.

Hazır ürün olarak eczanelerden temin edebileceğiniz peelingin etkisini doğal malzemeleri kullanarak da yapabilirsiniz.

HANGİ DOĞAL ÜRÜNLER PEELİNG ETKİSİ YARATIR

Deniz tuzu

Karbonat

Mısır unu

Kaya tuzu

Türk kahvesi telvesi

Şeker

Yukarıda yazılı ürünler su ile karıştırılarak kıvam elde ediliyor içine bir parça limon sıkılıyor ve biraz da sıvı yağ eklenerek ölü ciltler arındırılıyor.

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