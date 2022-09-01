﻿Erkeklerde Peeling nasıl yapılıyor?

Peeling son yıllarda erkekler tarafından yapılan en popüler cilt bakım türü. Vücudun tüm bölgelerine uygulamak mümkün.
Peeling işlemi birçok cilt sorununa çare olduğu için erkeklerinde en çok kullandığı cilt bakım yöntemi. Yararları ise şöyle:
Çillenme, melazma, ventigo gibi cilt lekelerini iyileştirir.
Ciltteki geniş gözenekleri düzeltir.
Akne gidermeye ve akne izlerini kaybetmeye yardımcıdır.
Ciltteki derin kırışıklıkları kaybeder.
Güneş kaynaklı cilt problemlerine çok iyi gelir.
Hazır ürün olarak eczanelerden temin edebileceğiniz peelingin etkisini doğal malzemeleri kullanarak da yapabilirsiniz.
HANGİ DOĞAL ÜRÜNLER PEELİNG ETKİSİ YARATIR
Deniz tuzu
Karbonat
Mısır unu
Kaya tuzu
Türk kahvesi telvesi
Şeker
Yukarıda yazılı ürünler su ile karıştırılarak kıvam elde ediliyor içine bir parça limon sıkılıyor ve biraz da sıvı yağ eklenerek ölü ciltler arındırılıyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.