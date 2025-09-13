Erkeklerde ikinci en sık görülen kanser türüyle ilgili uzmanlardan kritik öneriler

Amerikan Kanser Derneği'nin (ACS) son verilerine göre, her 8 erkekten biri yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanırken, özellikle 65 yaş üstü erkeklerde teşhis oranları yüzde 60'ı aştı.

Uzmanlar, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, PSA testi ve düzenli taramaların ölüm riskini yarıya indirebileceğini belirtti.

Prostat kanseri, prostat bezinde başlayan ve genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olsa da, ileri evrelere ulaşıldığında ölümcül olabildi.

ACS'nin Küresel Kanser Gerçekleri ve Rakamları 5. Baskısı'na göre, dünya genelinde 1,5 milyondan fazla yeni vaka kaydedildi ve bu sayı 185 ülkeden 118'inde erkeklerde en sık teşhis edilen kanser olarak öne çıktı.

ABD'de ise, cilt kanseri hariç tutulduğunda erkeklerde en yaygın kanser türü olarak 313 bin 780 yeni vaka bekleniyor; bu da toplam kanser vakalarının yüzde 29'una denk geldi.

Özellikle Afrika kökenli erkeklerde risk iki katına çıkarken, Asyalı erkeklerde ise daha düşük oranlar gözlemlendi.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) verileri, prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinin ardından ikinci sırada yer aldığını ve küresel ölçekte 375 binden fazla ölüme yol açtığını doğruladı.

Onkolog Dr. Howard I. Scher, "Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalık, ancak tarama programlarının yetersizliği nedeniyle birçok hasta ileri aşamada teşhis ediliyor. Bu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ölüm oranlarını artırıyor" dedi.

Dr. Scher'in liderliğindeki çalışmalar, hormon dirençli prostat kanserinde yeni hedefli tedavilerin umut verici sonuçlar verdiğini gösterdi.

Son bilimsel araştırmalar, hastalığın mekanizmalarını aydınlatarak tedavi seçeneklerini genişletti.

Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından desteklenen bir klinik çalışmada, prostat-spesifik membran antijeni (PSMA) hedefli ilaç Lu177-PSMA-617 (Pluvicto), kemoterapi sonrası metastatik prostat kanseri hastalarında standart tedavilere kıyasla yaşam süresini uzattı ve FDA onayı aldı.

Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Profesörü Dr. Jindan Yu, son araştırmalarında, kanserin en ölümcül formu olan nöroendokrin prostat kanserine (NEPC) dönüşümünde FOXA2 ve NKX2-1 proteinlerinin kilit rol oynadığını ortaya koydu.

Dr. Yu, "Bu dönüşüm, mevcut tedavileri etkisiz kılıyor, ancak CBP/p300 inhibitörleri gibi yeni ilaçlar, fare modellerinde tümör büyümesini %60 oranında yavaşlattı" şeklinde konuştu.

Risk faktörleri arasında yaş, aile öyküsü ve etnik köken başı çekerken, obezite ve kırmızı et tüketimi gibi yaşam tarzı unsurları da tetikleyici olarak belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden epidemiyolog Dr. Elizabeth A. Platz, "Son meta-analizler, fazla kilolu erkeklerde prostat kanseri riskinin yüzde 20 arttığını gösteriyor. Düzenli egzersiz ve Akdeniz diyeti, bu riski azaltmada etkili" dedi.

ACS araştırmacıları Hyuna Sung ve Ahmedin Jemal ise, Afrika ve Orta Amerika'da prostat kanserinin ölümcül olmasının altında yatan eşitsizlikleri vurgulayarak, "Erken tarama erişiminin artırılması, küresel mortaliteyi düşürebilir" uyarısında bulundu.

Tedavi yaklaşımlarında da yenilikler hız kazanıyor. NCI'nin Prostate SPORE programları, immünoterapi ve hedefli tedavileri klinik uygulamalara taşıyor.

Dr. Scher, "Hormon tedavisi dirençli vakalarda, abiraterone ve enzalutamide gibi yeni nesil ilaçlar, hastaların yaşam kalitesini korurken hastalığı kontrol altına alıyor" görüşünü paylaştı. Ancak, uzmanlar ikinci görüş almanın önemini vurguladı.

Mayo Clinic'ten Dr. Matthew Tollefson, "Prostat kanseri teşhisi alan erkeklerin yüzde 40'ı ikinci onkolog görüşüyle tedavi planını değiştiriyor; bu, en iyi seçeneğe ulaşmak için kritik" dedi.

Prostat Kanseri Vakfı (PCF) Başkanı Dr. Howard P. Soule, "2025'te odak noktamız, genetik testler ve kişiselleştirilmiş tedavilerle erken teşhisi yaygınlaştırmak. Her erkeğin 50 yaşından itibaren PSA taramasına erişimi olmalı" çağrısını yaptı.