Bilim dünyasından gelen bu çarpıcı bulgular, mevcut küresel egzersiz kılavuzlarının cinsiyet farkını dikkate alarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Saygın bilim dergisi Nature'da yayımlanan ve yüz binlerce yetişkinin fiziksel aktivite verilerinin incelendiği kapsamlı bir çalışmanın sonuçları, egzersizin kalp hastalıklarından korunmadaki etkisinin cinsiyete göre önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.

Araştırmacılar, kadınların haftada yaklaşık 4 saat orta ila yüksek yoğunlukta fiziksel aktivite ile koroner kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 30 oranında düşürebildiğini belirledi. Ancak, aynı koruyucu etkiyi elde edebilmek için, erkeklerin bu sürenin iki katından fazla, yani haftada yaklaşık 9 saat benzer tempoda egzersiz yapması gerektiği tespit edildi.

ÖSTROJEN FAKTÖRÜ VE KARDİYOVASKÜLER KORUMA

Bu büyük farkın temel nedenlerinden biri olarak, kadınlık hormonu östrojenin koruyucu etkisi işaret edildi.

Çalışmanın yazarlarından olan ve İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Jack McNamara, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Dr. McNamara, "Elde ettiğimiz veriler, kadınların orta ila yoğun fiziksel aktivitenin her dakikasından erkeklere kıyasla daha fazla kardiyovasküler fayda sağladığını kanıtladı. Östrojen, kan damarlarının sağlığını destekleme ve egzersiz sırasında yağ yakımını optimize etme gibi faktörlerle bu biyolojik üstünlüğü sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cedars-Sinai'deki Smidt Kalp Enstitüsü'nden Kardiyolog Martha Gulati, "Kadınlar, anlamlı egzersiz yapma konusunda tarihsel olarak erkeklerin gerisinde kaldı. Bu çalışmanın en güzel yanı, kadınların orta ila şiddetli aktivitenin her dakikasından erkeklerden daha fazla yarar sağlayabileceğini öğrenmemizdir" diyerek bulguların önemini vurguladı.

KÜRESEL KILAVUZLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Bilim dünyası, bu veriler ışığında Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Kalp Derneği gibi kuruluşların yayımladığı mevcut egzersiz kılavuzlarının cinsiyete özgü önerileri içerecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, düzenli hareket etmenin herkes için hayati olduğunu ancak aynı faydayı elde etmek için gereken sürenin ve yoğunluğun cinsiyetler arasında farklılık gösterdiğini ifade etti.

Dr. McNamara, "Bu, erkeklerin daha fazla egzersiz yapması gerektiği anlamına gelmiyor; önemli olan düzenli hareket etmek. Ancak, mevcut risk düzeyini aynı oranda düşürmek isteyen erkekler, kadınlardan daha uzun süre fiziksel aktivitede bulunmalıdır" şeklinde uyarılarda bulundu.