Erkeklerde kelliği tetikleyen içecekler... Bilimsel araştırmalar ne diyor?

Saç dökülmesi, özellikle erkekler arasında yaygın bir sorun olup, birçok genetik, çevresel ve beslenme faktöründen kaynaklanmakta.

Genetik, erkeklerde saç dökülmesinin başlıca nedeni olarak kabul edilir. "Androgenetik alopesi" olarak bilinen bu durum, erkek tipi kellik olarak da adlandırılır.

Erkeklerdeki saç dökülmesinin %95'i genetik nedenlere dayanmaktadır ve erkeklik hormonu olan testosteronun türevi olan dihidrotestosteron (DHT), bu süreci hızlandıran başlıca hormon. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, dış faktörlerin, özellikle beslenmenin de bu süreci etkileyebileceğini ortaya koydu.

ŞEKERLİ İÇECEKLER VE SAÇ DÖKÜLMESİ

Bilimsel araştırmalar, şekerli içeceklerin ve özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ürünlerin, erkeklerde saç dökülmesini hızlandırabileceğini gösterdi.

Dermatolog ve saç dökülmesi uzmanı Dr. Michael Williams, "Şekerli içeceklerin aşırı tüketimi, insülin seviyelerini artırarak vücuttaki DHT üretimini tetikleyebilir. DHT, saç köklerini küçülterek saç dökülmesini hızlandıran önemli bir hormondur" dedi.

Yüksek şekerli içeceklerin, insülin direncini artırdığı ve vücutta iltihaplanma yarattığı da bilinmekte. Bu durum, saç dökülmesinin yanı sıra cilt sorunlarına da yol açabilir.

Beslenme uzmanı Dr. Emily Harrison, "Fruktoz ve glikoz gibi şekerler vücutta iltihaplanmaya neden olabilir ve bu da saç dökülmesini tetikleyen bir faktör olabilir" şeklinde açıkladı.

ALKOL VE KELLİK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Alkol, saç dökülmesini tetikleyen bir diğer önemli içecek. Özellikle aşırı alkol tüketimi, vücutta besin maddelerinin emilimini engelleyebilir ve saçın sağlıklı büyümesini engelleyen vitamin ve minerallerin eksikliğine yol açabilir.

Alkol ve sağlık üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan uzman Dr. John Smith, "Alkolün vücutta B vitamini, çinko ve magnezyum gibi saç sağlığı için önemli minerallerin emilimini olumsuz etkileyebilir. Bu da saç dökülmesinin hızlanmasına neden olabilir" dedi.

Ayrıca, alkolün vücutta östrojen seviyelerini artırabileceği ve bu durumun testosteronun etkilerini dengeleyerek saç dökülmesini artırabileceği de öne sürüldü. Özellikle erkeklerde yüksek östrojen seviyeleri, saç dökülmesiyle ilişkilendirildi.

Kahve, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir içecektir, ancak bazı araştırmalar, fazla kahve tüketiminin erkeklerde saç dökülmesine neden olabileceğini gösterdi.

Dr. Alan Roberts, endokrinolog, "Kahve, vücutta kortizol seviyelerini artırabilir. Yüksek kortizol, stres hormonudur ve uzun vadede saç dökülmesini tetikleyebilir. Ayrıca, aşırı kafein, kan dolaşımını etkileyebilir ve saç foliküllerine yeterli besin gitmesini engelleyebilir" dedi.

Ayrıca, kahvenin aşırı tüketimi, vücutta sıvı kaybına neden olarak, saçın nem dengesini bozabilir ve kırılmasına yol açabilir.

Dermatolog Dr. Jessica Miller, "Kahve, vücudun su dengesini bozarak saçın kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Bu da saçın sağlıklı uzamasını engeller" şeklinde uyardı.

Sıcak Çay ve Saç Dökülmesi

Çay, özellikle yeşil çay, antioksidanlar açısından zengin bir içecek olarak bilinse de, sıcak içeceklerin aşırı tüketimi, saç dökülmesini artırabilir.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Sıcak içeceklerin aşırı tüketilmesi, vücutta aşırı stres yaratabilir ve bu da saç dökülmesini tetikleyebilir. Ayrıca, çayın içerdiği kafein, saç foliküllerinin küçülmesine yol açarak dökülmeye neden olabilir" dedi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Saç dökülmesini önlemek için, şekerli içeceklerin, alkolün ve aşırı kahve tüketiminin sınırlandırılması önerildi. Bunun yerine, sağlıklı içecekler tercih edilmeli.

Örneğin, yeşil çay, antioksidanlar bakımından zengin olduğu için saç sağlığına faydalı. Ayrıca, bol su içmek, saçın nem dengesini korur ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Dr. Michael Williams, saç dökülmesini önlemek için şunları önerdi:

"Saç dökülmesinin temel nedeni genetik olsa da, yaşam tarzı faktörleri de önemli bir rol oynar. Sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve stres yönetimi, saçın sağlıklı büyümesini destekler."

Saç dökülmesi, birçok erkek için zorlayıcı bir sorun olabilir, ancak bazı içeceklerin tüketimi bu durumu hızlandırabilir.

Şekerli içecekler, aşırı alkol ve kahve tüketimi, saç dökülmesini tetikleyen başlıca faktörler arasında yer almakta. Bu içeceklerin sınırlı tüketilmesi, sağlıklı bir saç yapısının korunmasına yardımcı olabilir.