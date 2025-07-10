Erkeklere müjde! Kabus tarih oluyor

Dursun Boran / Yeniçağ / Özel Haber

Strese bağlı son zamanlarda erkeklerde yaygın görülen sertleşme bozukluğu ve erken boşalma hastalıkları tedavisi için İnstagram ve Facebook da yüzlerce reklam var.

1 SEANSI 100 DOLAR . 2 AYLIK TEDAVİ 2 BİN DOLAR ( 80-90 BİN TL)

Özel Hastaneler, Kliniklerde özel muayenehanelerde bu hastalık elektro şok vd yeni cihazlar ile tedavi ediliyor. Muayene 3 bin TL. Her seansı 4 bin ₺ (120 $) toplam 40-50 Bin TL (2 bin Euro)

ÜROLOG MALİK EVREN ÇAPA DA ANDROLOJİ BÖLÜMÜ KURULDU. PARASIZ TEDAVİ.

30 yıllık Ürolog Op.Dr. Malik Evren, 14 yıldır İstanbul Bahçelievler de, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde şifa dağıtıyor.

özel hastane ve kliniklerde 2 bin dolar civarında paraya Tedavi edilen, sertleşme bozukluğu erken boşalma problemi olanlar, artık İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Androloji Bölümünde sigortalı ise parasız şifa bulacak.

Tüm Devlet Hastanelerinde kurulması istenen Androloji Bölümü, Her ay binlerce erkeğin cinsel bozukluğunu tedavi edecek. Yeni kurulan bölümde yüzlerce hasta randevu bekliyor. Op. Dr. Evren, Çapa da yeni kurulan Androloji Bölümünden pek çok sigortalının haberi olmadığını hatırlattı.

Dursun Boran ​​​, Ürolog Malik Evren'le göüştü.

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Çapa Hastanesinde, her ay yüzlerce erkeğin, sertleşme ve erken boşalma hastalıkları son model ESWT Cihazları ile tedavi ediliyor. Peniste ölen sinirler canlandırılıyor. Elektro şok dalgalar 5-6 seansta hastalığı tedavi ediyor.

SEBEP EKONOMİK, SOSYAL, TRAFİK STRESİ.

DR. Evren, 55 yaş üzeri erkeklerde, ekonomik, sosyal, Trafik stresin sebep olduğu sertleşme problemlerinde artış olduğunu hatırlattı. Çaresi var dedi.

İçki, Sigara, Stres Erken boşalma, Sertleşme problemine sebep oluyor diyen Evren, evlilikler ve beraberliklere renk, düzen, romantizm katmak, yürümek, yüzmek, bisiklete binmek, kilo almamak, hareketli hayat faydalı dedi.