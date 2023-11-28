İnsanların ilişkiye karşı bakış açısı ve beklentisi kişiden kişiye değişiyor. Kimisi eğlenceli daha aksiyonlu bir ilişki istersen kimisi de sakin ve huzurlu bir ilişki isteyebiliyor.

İlişki beklentileri gibi erkeklerin kadınlarda ilgisini çeken özellikler değişiyor gibi gözükse de temelde her erkek kadınlara aynı özellikleri arıyor.

İşte erkeklerin aşık olduğu kadınların 6 özelliği;

1. Zekidirler.

2. Dürüsttürler.

3. Mizah anlayışına sahiptirler.

4. Hatalarını kabul etmeyi bilirler.

5. Kin tutmazlar.

6. Eşlerine küserek iletişimi kesmezler.