Erkeklerin dikkatine

Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilen prostat büyümesi, bazen sinsice ilerleyip hiç belirti vermiyor. Araştırmalar 60 yaşındaki erkeklerin %50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90’ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü gösteriyor. Prof. Dr. Murat Savaş, prostat büyümesi ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamalar da bulundu:

“Prostat bezi erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunan, idrar kanalını çevreleyen ve şekil olarak kestaneye benzeyen bir organdır. Erişkin bir erkekte ağırlığı 25-30 gram olan ve semen sıvısının yapımına katkıda bulunan prostat bezi, 40’lı yaşlardan itibaren büyümeye başlar. Normalde bir kestane büyüklüğünde olan prostat bezi, bir mandalina hatta portakal büyüklüğüne erişebilir ve bu durum ‘İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat büyümesi-BPH)’ olarak adlandırılır. İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri farklı hastalıklardır. BPH prostat kanserine yol açmazken, her iki hastalık bir arada bulunabilmektedir.”

Prof. Dr. Murat Savaş, prostat büyümesi idrara çıkma rutininde değişiklikler ile kendini gösterdiğinin altını çizdi ve şöyle konuştu:

“Prostat büyümesi, bir süre sonra hastanın idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. Tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili yakınmalar ortaya çıkmaktadır. Bazen prostat belirti vermeden de büyüyebilir. Böbrek sağlığının korunmasında prostat sağlığı önemlidir. Prostat büyürken kişinin idrar yollarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Ani idrar tıkanması, idrar yolu iltihabı, idrar kesesi bozuklukları ve böbrek yetmezliğine kadar varabilen rahatsızlıklar hastalığın bilinen olumsuz etkilerinden bazılarıdır. İyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü kişilerde aynı anda prostat kanseri de olabilir. Prostat kanserinin kendine özgü erken dönem belirtileri yoktur. Hastalıkta doğru tanıya ulaşmak için her iki yönden de incelemeler yapılmalıdır. "

BELİRTİLERE DİKKAT!

İdrarda kan

Ani idrar yapma isteği

İdrar kaçırma

İdrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması

İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması

Sık idrara çıkma

İdrarı başlatmakta güçlük

Kesik kesik idrar yapma

İdrarın sonunda damlama

İdrarı tam boşaltamama hissi



