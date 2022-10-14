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Erkeklerin korkulu rüyası andropoza karşı önemli tavsiyeler

Uzm. Dr. Gülnur Şen, erkeklerin korkulu rüyası olan ve halk arasında hem erkek menapozu hem de orta yaş bunalımı olarak bilinen andropozun tanı ve tedavisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:21
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Erkeklerin korkulu rüyası andropoza karşı önemli tavsiyeler

Erkeklerin korkulu rüyası andropoza karşı önemli tavsiyeler
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İHA’nın haberine göre; Halk arasında erkek menapozu olarak bilinen andropoz, son zamanlarda çok ilgi çeken bir gündem haline gelmesi dikkat çekti. Andropozun, belirli bir yaş sonrasında erkeklerde görülen bazı fiziksel belirtilerin yanında psikolojik etkileri olduğundan bahseden Psikiyatri uzmanı Psikiyatrist/Psikoterapist Uzm. Dr. Gülnur Şen, andropoz hakkında merak edilenlerden bahsetti.

Dr. Şen, andropozun duygusal ve fiziksel belirtilerle ortaya çıktığını dile getirerek, “Andropoz yaşayan kişiler uzmana başvurmaktan çekindikleri için bu süreci zor atlatmaktadır. Son zamanlarda çok fazla gündeme gelen andropoz, erkeklerde 40’lı yaşların sonlarında 50’li yaşların başlarında ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozukluğu, erektil disfonksiyon bozukluğu, depresyon gibi belirtilerle ortaya çıkan duygusal ve fiziksel belirtileri olan bir hastalıktır. Halk arasında orta yaş bunalımı olarak da adlandırılır. Stres, uyku hijyeninin bozulması, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çok fazla alkol tüketimi andropoza davetiye çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Gülnur Şen, “Stres, uyku hijyeninin bozulması, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, çok fazla alkol tüketimi andropoza davetiye çıkarmaktadır” dedi. 

“KİŞİYİ UYGUN HOBİ ALANLARINA YÖNLENDİRMEK KİŞİNİN DAHA SAĞLIKLI YAŞAMASINA SEBEP OLUYOR”

Andropoz belirtilerini yaşayanların mutlaka konu hakkında uzman hekimle görüşmesi gerektiğini dile getiren Dr. Şen, “Depresyon ve anksiyete belirtileri belirgin olduğu durumlarda uygun psikofarmalojik tedavi uygulamak, psikoterapi yöntemlerini kullanmak ve yaşam tarzında bir takım değişiklikler önermek kişinin hayatında önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Bu süreçte uygun spor dallarına yönlendirmek, sağlıklı beslenmek, sigara ve alkol konusunda psiko eğitim vermek, uyku hijyeninin düzenlenmesi ve kişiyi uygun hobi alanlarına yönlendirmek kişinin daha sağlıklı yaşamasına sebep olurken aynı zamanda andropoz belirtilerinin kontrol altına alınması konusunda yardımcı olacaktır. Son olarak tüm belirtilerinizi hekimlerinizle çekinmeden konuşmanızı öneririm” ifadelerini kullandı.

“ANDROPOZ YAŞIYORSANIZ HEKİMİNİZE DANIŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN”

Kişinin cinsel konulardaki yaşadığı sıkıntılardan bahseden Uzm. Dr. Gülnur Şen, “Andropoz yaşayan kişinin uzman bir hekime danışma konusundaki mahcubiyeti teşhis konulmasını ve zamanında müdahale edilmesini zorlaştırmaktadır. Andropoz belirtilerini gösteren kişilerin hekimi ile bu konuları rahatça konuşabilmesi tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Bu yaş grubunda olan kişilerde mutsuzluk, keyifsizlik, yaşam enerjisinde düşüklük, motivasyonda düşüklük, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler varsa mutlaka uzmandan yardım almalısınız. Hekimler bu yaş grubunda görülen belirtilerden yola çıkarak mutlaka cinsel konuları ayrıntılı sormalı ve farklılık gözlemledikleri takdirde ilgili branşlara danışanlarını yönlendirmelidir” şeklinde konuştu.

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