Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?

Erkeklerin sperm sayısındaki düşüşe ilişkin binlerce araştırmanın incelendiği yeni bir çalışma, sperm kalitesini etkileyen en büyük risk faktörlerini ortaya çıkardı.

Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?

Euronews Türkçe’nin haberine göre; Çalışmanın bulguları Üreme Biyolojisi ve Endokrinoloji Dergisi'nde yayımlandı.

Erkeklerin üreme kapasitesi son yıllarda büyük ölçüde düştü. Human Reproduction Update dergisinde geçtiğimiz yıl yayımlanan bir araştırma, dünya genelinde sperm sayısının son 50 yılda yarı yarıya azaldığını ve bu sayıdaki düşüş hızının 2000 yılından bu yana iki kat arttığını iddia etti.

Erkek üremesine ilişkin endişelerin arttığı böyle bir dönemde, Macaristan'ın Semmelweis Üniversitesi'nden araştırmacılar sperm hücrelerindeki bozulmanın en önemli nedenlerini anlamak için 27 binden fazla çalışmanın sonuçlarını derinlemesine inceledi.

Sonuçlara göre sperm sayısını en çok etkileyen faktörlerin kirlilik, sigara kullanımı, yaş ve bazı sağlık problemleri olduğu bildirildi. Bu testin spermdeki sağlam ya da hasarlı genetik materyal oranını incelediğini belirten Kopa, "DNA ne kadar parçalanmışsa, spermin dölleme yeteneği de o kadar az olur." dedi.

YAŞ, SİGARA, YAŞAM TARZI

Araştırmacılar sperm kalitesinde yaş faktörüne ilişkin şaşırtıcı bir veriye ulaştı. Yazarlardan Dr. Anett Szabo, “Önceki araştırmalara dayanarak sperm hücrelerinin kalitesinin 40 yaşından sonra önemli ölçüde bozulmaya başlamasını bekliyorduk ancak meta analizimiz bu yaşın çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Analize göre, incelenen araştırmalar sigara kullanımının DNA hasarını 9,19 oranında artırdığını gösterdi. Alkol ve vücut ağırlığının genetik materyal hasarında klinik olarak büyük bir rol oynamadığı tespit edildi. Ancak daha fazla alkol kullanımı ve daha yüksek vücut ağırlığının daha önemli bir hasara yol açtığı yönünde bir eğilim saptandı.

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