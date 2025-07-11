Erken boşalmaya ameliyatsız çözüm

Minimal İnvaziv, Kalıcı EtkiSelektif Dorsal Kriyoablasyon, penis gövdesindeki dorsal sinirlerin özel bir cihazla -40°C ila -70°C arasında dondurulması esasına dayanıyor.

Yaklaşık 20-30 dakika süren işlem, lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor ve hastalar aynı gün taburcu olabiliyor.

Üroloji Uzmanları, yöntemin etkisinin 2-3 yıl sürebildiğini ve hastaların %80’inde boşalma süresinde belirgin bir uzama sağlandığını belirterek, “Bu yöntem, erken boşalmanın hem bireysel hem de çift ilişkilerindeki olumsuz etkilerini azaltarak yaşam kalitesini artırıyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar, SDK’nın erken boşalma tedavisinde umut verici bir alternatif olduğunu gösterdi.

The Journal of Sexual Medicine’de yayımlanan bir çalışmada, SDK uygulanan hastaların %75’inde cinsel ilişki süresinin 2-3 kat arttığı rapor edildi.

Çalışmayı yürüten Dr. John Mulhall, New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden bir ürolog olarak, “SDK, sinir hassasiyetini kontrollü bir şekilde azaltarak cerrahi yöntemlere kıyasla daha az yan etkiyle etkili sonuçlar sunuyor” yorumunda bulundu.

Ayrıca, Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırma, erken boşalma vakalarının %30’unun genetik faktörlere bağlı olduğunu ve dorsal penil sinirlerin aşırı hassasiyetinin bu durumu tetiklediğini ortaya koydu. SDK, bu hassasiyeti hedef alarak kalıcı bir çözüm sundu.

Dr. Marcel Waldinger, bu alanda önde gelen bir nörolog olarak, “Kriyoablasyon, sinirlerin yeniden yapılanma potansiyeli sayesinde tersine çevrilebilir bir yöntem olarak öne çıkıyor” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: GÜVENLİ VE ETKİLİ

Uluslararası üroloji topluluğunda SDK, özellikle ilaç tedavilerinden veya psikoterapiden yeterli sonuç alamayan hastalar için önerildi.

Londra’daki King’s College Hospital’dan Ürolog Dr. David Ralph, “SDK, cerrahi nörektomiye kıyasla daha az invaziv ve düşük riskli bir seçenek. Hastalar işlem sonrası doğal cinsel hislerini korurken boşalma kontrolünde belirgin bir iyileşme yaşıyor” diyerek yöntemin avantajlarını vurguladı.