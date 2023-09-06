Erken doğum riskini azaltan gıdalar hangileri

Hamilelik dönemi hem anne adayının hem de bebeğin sağlıklı bir dönem geçirebilmesi için çok önemli bir süreçtir. Son yıllarda neredeyse 3-5 kilo alarak hamilelik dönemini atlatmak biraz moda olsa da önemli olan bu dönemde ne derecede sağlıklı beslendiğiniz, bebeğinizin anne karnında gelişimini aksatmamaktır. Tabi ki otuz kiloda alın demiyoruz kesinlikle ama dengeli beslenmeyi göz ardı etmemeliyiz.

Olası sağlık sorunlarını nötralize etmek ve bebeğin gelişimini en iyi şekilde sağlamaksa doğru besinlerle mümkündür. Avrasya Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökçe Şerbetçi, hamilelik sürecinde mutlaka alınması gereken vitamin ve mineralleri anlatıyor.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN KALSİYUM



Bebeğin kemik gelişimi anne adayının kemik ve diş gelişimi için kalsiyum olmazsa olmaz bir maddedir. Ayrıca kan damarlarının kasılıp genişlemesine, sinirlerin birbirine sinyal göndermesine, kasların kasılmasına yardım eder. Dolayısıyla ihmal edilmemesi gerekir. Hamilelik döneminde bir kadının günlük olarak ihtiyaç duyduğu kalsiyum miktarı artar. Artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak içinse süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, fındık gibi kuruyemişler zengin bir kaynaktır.

HEM SİZİN, HEM BEBEĞİNİZ İÇ



Hamilelik dönemi, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için çok önemli bir süreçtir. Bu dönemde vücut sadece anne adayı için değil bebek için de çalışmaya başlar. Anne adayının tükettiği her besin bebek için hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu süreçte anne adayının doğru ve dengeli beslenmesi, alması gereken vitamin ve mineraller konusunda bilinçli olması gerekir. Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, omega3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ÇİNKO



Büyüme, gelişme, üreme ve enzimlerin fonksiyonlarında önemli bir rol üstlenen çinko, aynı zamanda erken doğum riskini azaltmada etkili bir faktördür. Bu konuda yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde ihtiyacından daha az çinko alan kadınların erken doğum ve düşük riskine daha yakın olduklarını göstermiştir. Et ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri ve yağlı tohumlar tüketilerek çinko ihtiyacı sağlanabilir.

İYOT



Aynı şekilde bebeğin sağlıklı gelişimi için çok önemli olan iyot, erken ve ölü doğum riskini de azaltır. Düzenli alınmadığı takdirde mental gerilik ve doğumsal anomalilere neden olabilir. Örneğin; cücelik, sarılık, zeka geriliği, ölü doğumlar gibi. Vücuda iyot almak için balık ve deniz ürünlerinden yararlanabilir, tavuk, yumurta, süt ve kuru baklagiller tüketebilirsiniz.

DEMİR

Demir kan yapımında görev alır ve hamilelik döneminde demir ihtiyacı iki kat artar. Bu nedenle gebelik döneminden önce vücutta iyice depolanmalıdır. Çünkü kan üretiminin yanı sıra demir eksikliği vücudu hastalıklara karşı daha açık bırakır. Ayrıca eksik alınması halinde bebek düşük kiloda doğabilir. Bunu önlemek içinse et, kümes hayvanları, bakliyat, kuru meyveler, özellikle kuru üzüm tüketilebilir.

B12 VİTAMİNİ

Anemi, doğumsal anomaliler ve sinir sistemindeki bozuklukların önlenmesi adına B12 vitamini için mutlaka doktor kontrolünde takviye alınmalıdır. Ayrıca DNA sentezinde aksamalara yol açan B12 vitamini eksikliğini gidermek için; et, süt, yumurta ve birçok hayvansal kaynaklı gıdalar tüketilebilir.

OMEGA 3



Bebeğin göz ve beyin gelişimi için hayati bir rol üstlenen omega 3, anne için de aynı derecede öneme sahiptir. Doğum sonrası oluşabilecek depresyon riskini azaltan omega 3 için balık ve ceviz tüketilebilir.