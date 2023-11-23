Erken emekli eden hastalıklar açıklandı. Raporu olan maaş alacak

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Bazı sağlık problemleri nedeniyle sigortalı çalışanlar, normalden daha erken emekli olabilirler. Bu durum, malulen emeklilik ve engelli hakları olarak iki gruba ayrılıyor. Ancak bu gruplar arasında farklılıklar var. Bu hastalıklara sahip olanlar, daha az çalışarak emekli maaşı alabilirler. Bu hastalıklar ve meslekler nelerdir, merak ediliyor.

İŞTE O HASTALIKLAR

Malulen emekli olmak için, belirli sağlık koşullarının olması gerekiyor. Bu koşullar, kanser, epilepsi, Parkinson, beyin tümörü, Behçet, organ nakli, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz, serebral palsi, felç, uzuv kaybı, demans ve görme kaybı gibi hastalıkları içeriyor.

Bu hastalıklardan birine sahip olanlar, iş gücü kaybı %60 veya daha fazla ise, malulen emekli olabilirler.

Malulen emekli olmak isteyenler, bazı yasal şartları yerine getirmeliler.

Bu şartlar şunlardır:

En az 10 yıl kesintisiz sigortalı olarak çalışmak.

En az 1800 gün prim ödemek.

Malullük durumunun, sigortalı olmadan önce değil, sigortalı olduktan sonra ortaya çıkması.

Maluliyet durumunun, resmi sağlık kurumlarından alınan raporla kanıtlanması.

Maluliyet raporunda, en az %60 güç kaybının belirtilmesi.