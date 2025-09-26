Erken emeklilik bekleyenler dikkat! SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu: Emeklilik için satın almanız gerekecek

Erken emeklilik bekleyenlere önemli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son yaptığı açıklamada 2026 yılını işaret ederek Bağ-Kur'lu olan vatandaşların erken emeklilik için prim gün sayılarının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürüleceğini duyurmuştu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

3 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİREN KRİTİK UYARI

Özgür Erdursun, Halk TV’de yaptığı açıklamada, vaadin gerçekleşeceğini belirterek, "Ben olacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin gelir kaynaklı olacağını söyleyen Erdursun, hükümetin de buna ihtiyacı olduğunu ifade ederek "' Yoksa, 'Bağ-Kur'luların prim gün şartını biraz aşağıya çekelim, bu durumda olan kişiler mağdur, biz bu kişilerin emekliliklerini kolaylaştıralım' diye böyle bir yasal düzenleme yapmayacaklar. Bu işin içinde bir kaynak var. Yani para var bu işin içinde" değerlendirmesi yaptı.

"1 Mayıs 2021 tarihine kadar Bağkur'a borcunu ödemeyen kişilerin ana parası, faizi, günleri hepsi silindi" diyen Erdursun, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şimdi diyelim ki şöyle bir şey dediler, 'biz 2 bin öncesi, 2 bin sonrası, 2008 sonrası fark etmez. Herkes için 7200 günü getirdik' 7200 gününü emekli edeceğiz. Kişinin de diyelim ki ödenmiş 4500 günü var. 1 Mayıs 2021'den önce de sildirdiği bir 3.000 günü var, 2000 günü var, 4.000 günü var.

"SATIN ALMASI GEREKECEK"

Onu da parasını vererek satın alması gerekecek. Bunun parasını verecek. Diyelim ki ben 7200 günlü emekli olacağım. Benim 500 güne ihtiyacım var. Ama ben 1 Mayıs 2021'den önce de 2000 gün sildirdim. Ama benim 500 güne ihtiyacım var, 200 güne ihtiyacım var. Ben o 200 günü ya da 500 günü alamıyorum.

Geriye doğru sildirdiğim gün 2 bin günse 2 bin günü almak zorundayım. Bu durumda da günlük en az 299 lira 06 kuruştan yani bir hesaplama yaparsak 3 bin gününü bir kişi sildirdiyse 299,06 kuruştan 897.000 lira para vermesi gerekiyor ki emekli olayım. 1 milyon bazılarının 1,5 milyon böyle paralar gidecek SGK'nın kasasına. O paranın faiz getirisi alacağı emekli aylının 3 katı"

