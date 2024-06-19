Erken emeklilik düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te

Milyonlarca kişinin emekli olmasının yolunu açacak düzenleme Kurban Bayramı tatili sonunda TBMM'ye gelerek görüşülmeye başlanacak.

En çok kadınların yolunu gözlediği düzenleme ev kadınları isteğe bağlı olarak emeklilik başvurusunda bulunduğunda sigorta primlerinin 3’te 1’ini devletin ödemesini öngörüyor. Diğer yandan binlerce esnaf BAĞ KUR prim eşitlemesi sayesinde 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak.

TORBA YASA ERKEN EMEKLİLİK YOLUNU AÇACAK

Meclis’ten geçen torba yasadaki kritik maddelerin başında milyonlara çalışan ve ev kadınına emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemeler de var.

Yeni düzenleme ile isteğe bağlı şekilde emekli olmak isteyen ev kadınlarının prim ödemelerinin üçte birini devlet üstlenecek.

Şu anki asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL iken düzenleme onaylandığında bu tutarın 2 bin 133 TL'lik kısmı devlet desteği olarak ödenecek. Bu şekilde ev kadınları ayda 4 bin 267 lira prim ödeyerek emekli olabilecek.

Diğer yandan çalışan kadınlara çocuk sayılarına göre yıpranma payı verilmesi de gündemde.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 9000’DEN 7200’E İNECEK

Torba Yasa ile birlikte BAĞ KUR VE SSK'lı çalışanlar arasındaki prim eşitsizliğinin de giderilmesi bekleniyor. BAĞ KUR'lu küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lı çalışanın prim gününe eşitlenmesine kesin gözü ile bakılıyor.

1 milyon küçük esnafın 9 bin prim gününün 7200 güne çekilmesi ise Bağ Kur'lu çalışanların 5 yıl erken emekli olmasını sağlayacak.