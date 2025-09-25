Erken emeklilik müjdesi geliyor! Prim gün sayısı düşecek: Tarih duyuruldu!

Hükümet, SSK ve Bağkur’luların prim gün sayılarını eşitleyecek düzenleme için harekete geçti. Düzenlemeyle esnaf için emeklilik prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200’e düşecek.

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin önemli bir parçası olan Bağ-Kur kapsamında prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi yönündeki beklentiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalarla yeni bir ivme kazandı. Yıllardır esnaf, tüccar, çiftçi ve bağımsız çalışanlar tarafından dile getirilen bu talep, mevcut sistemde SSK'lı çalışanlara uygulanan 7200 prim gün şartıyla eşitlik sağlanması amacıyla gündeme getirilirken, bakanlığın Maliye Bakanlığı ile başlattığı ortak çalışmalarda düzenlemenin detayları şekillenmeye başladı.

Özellikle küçük ölçekli işletme sahiplerini ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Bağ-Kur sigortalılarını hedef alan bu reform, erkek sigortalılar için 5 yıl erken emeklilik anlamına gelirken kadın sigortalılar için zaten var olan 7200 gün şartının korunması ve genişletilmesiyle cinsiyet eşitliğini de pekiştirecek. Peki, Bağ-Kur 7200 prim eşitlemesi ne zaman? Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!

Bağkur’luların emekli olabilmesi için ödemesi gereken prim günü sayısını 9 binden 7 bin 200’e düşürecek düzenleme ile Bağkur’lular ile SSK’lıların primlerinin eşitlenmesi planlanıyor. Bağkur’luların 1800 gün daha az prim ödeyip 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor.

BAKAN IŞIKHAN TARİHİ DUYURDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"DEĞERLENDİRMEYİ YAPMAMIZ LAZIM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çalışmaya başlayacaklarını belirterek; "2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım." ifadelerini kullanan Işıkhan "Çünkü şimdi kabul etmemiz lazım ki Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim." demişti.

