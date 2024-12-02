Erken final kararı sonrası Murat Yıldırım özür dilemişti! Ebru Şahin de sessizliğini bozdu

Murat Yıldırım, "Bunu ilk defa yaşıyoruz! Bazen böyle de iyi olabiliyor. Birçok sebebi var, hikayeyi doğru şekilde aktarabilmiş olsaydık belki farklı olurdu. Dizinin eskort hikayesiyle ilişkilendirilmesi üzücü, ama aslında durum böyle değildi" şeklinde bir açıklama yaparak özür dilemişti.

“EKSİK BİR ŞEY YAPTIYSAK, ÖZÜR DİLERİM"

Murat Yıldırım, finalin ardından da izleyicilere teşekkür ederek, "Bizi izleyen herkese teşekkür ederim, eğer eksik bir şey yaptıysak, özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

“SESSİZLİĞİNİ BOZDU”

Ebru Şahin ise uzun bir süre sessiz kaldı. Şahin ise sessizliğini bozarak, final kararı hakkında şunları söyledi:

"Elbette üzgünüz, sezon ortasında böyle bir durumla karşılaşmak ekip arkadaşlarımızı da etkiledi. Bu durum bizi de mutsuz etti, fakat kalpten ve özveriyle güzel bir iş yaptık. Sokaktan aldığımız güzel geri dönüşlerle kalbimiz rahat. Bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylar için yapabileceğimiz bir şey yok."