Erken gelen şampiyonluğa gölge düştü: "Hakemlerle şampiyon oldular!"

Romanya Süper Ligi play-off 8. haftasında Universitatea Craiova ile CFR Cluj arasında oynanan 2-2’lik beraberlik, FCSB’nin matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmesine yol açtı. Ancak karşılaşmanın ardından iki teknik adamın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Craiova Teknik Direktörü Mirel Rădoi, maç sonunda oldukça sert konuştu. Takımının yaptığı hatalarla iki gol yediğini belirten Rădoi, “Sonuçtan memnun değilim ama oyunun bazı bölümleri gelecek sezon için umut verici. Hem CFR Cluj hem FCSB maçlarında rakiplerin zaman geçirmeye çalışması, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi. Kendi oyuncularına da eleştiride bulunan Rădoi, antrenmanlarda gösterilen performansın sahaya yansımadığını ifade etti.

Rădoi sözlerine şöyle devam etti:

Yaz döneminde bir yeniden yapılanma şart. Ben de dahil herkes daha fazla katkı vermeli. Bazen kendimi deli gibi hissediyorum, o yüzden bir deli gömleği giyip kulübede oturacağım. Hakem kararları karşısında kendimi tutamıyorum. Bunları çalışıyoruz ama yine de hatalar oluyor. Sanki iki kere aptal durumuna düşüyoruz.

CFR Cluj’un teknik direktörü Dan Petrescu ise şampiyonluğu hakemlere bağladı. “İlk gol penaltıdan geldi ama oyuncu kalecimizin üstüne atladı. Ciddiye alınmadık. Tüm takımlar dezavantajlı olduklarını söylüyor, avantajlı olan tek kulüp FCSB” diyen Petrescu, hakemlerin birçok pozisyonda lehlerine karar vermediğini savundu.

Petrescu ayrıca Mitriță'nın attığı ikinci gole de dikkat çekerek şöyle konuştu:

Mitriță inanılmaz bir gol attı, dört oyuncuyu geçerek eşitliği sağladı. Fakat maç boyunca birçok pozisyonda duraksadık çünkü faul beklentisi vardı. Oyuncularım her şeyini verdi ama hakemler maçın kaderini etkiledi.

Bu sonuçla birlikte CFR Cluj, şampiyonluk şansını kaybetti. FCSB, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. CFR Cluj ise ikinci sıra mücadelesi verirken, Hermannstadt ile Romanya Kupası finaline hazırlanıyor.