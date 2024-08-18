Erken seçim çağrılarına MHP'den yanıt

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erken seçim çağrılarına MHP'den yanıt

Erken seçim tartışmaları özellikle kamuoyu ve sosyal medyada devam ederken MHP Genel Başkan yardımcısı İsmail Özdemir konu hakkında yaptığı açıklamada erken seçim öngörmediklerini, beklemediklerini açıkladı.

14-28 Mayıs seçimleri sonrasında başlayan ve 2024 yerel seçimlerinden sonra git gide artan serken seçim çalışmalarında gözler Cumhur İttifakı partilerinin açıklamalarına dönmüş durumda. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve emekli/asgari ücretle geçinen milyonlarca hanenin ekonomik dar boğazdan geçtiği bugünlerde ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere muhalefet partileri tarafından erken seçim yapılmalı çıkışları gelmeye devam ediyor.

Muhalefetin mecliste yeteri çoğunluğu olmadığı için gözler Cumhur ittifakı partilerine çevrildi. Anadolu Yayıncılar Federasyonunun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, erken seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

Partisinin erken seçim öngörmediğini açıklayan Özdemir Türkiye’nin güneyinde ve kuzeyinde ciddi bir savaş ortamı olduğunu ve Türkiye’nin de her türlü senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Böylesi bir ortamda seçimin sağlıklı bir iş olmadığını ve bundan dolayı da erken seçimi beklemediklerini aktardı.

İsmail Özdemir’in erken seçim hakkındaki ifadelerinden satır başları:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde siyasi istikrarın tesisi, bunun bekamıza olan katkısı akabinde de Türkiye’nin kendi potansiyelini güçlendirmesi çok önemlidir”

“Güneyimizde ve kuzeyimizde çok ciddi bir savaş ortamı var. Balkan siyasetinin yarın ne olacağı belli değil. Türkiye’nin her senaryoya hazırlıklı olması lazım. Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl krizinin çözülmesi, İsrail-Filistin meselesiyle sergilediğimiz diplomatik girişimler, Etiyopya ve Somali arasındaki krizin çözülmesi için hakemlik yapılması, Irak ile terörle mücadele konusunda varılan mutabakat…Bunlar çok önemli adımlar, değerli şeyler. Bütün bu kazanımlar varken, uluslararası siyaset bu derecede keşmekeş bir hâle bürünmüşken, ‘Seçim yapalım’, bu sağlıklı bir iş değil. Biz öngörmüyoruz, beklemiyoruz.”

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