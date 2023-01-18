Erken seçim DEVA ile Gelecek

Altılı masanın sorunlu iki partisi DEVA ve Gelecek.

Oyları toplasanız yüzde 1 bile yokken yüzde 50 oy alan siyasetçi edasında geziyorlar ortalıkta.

Bir tarafta yok seçilen cumhurbaşkanı sözümüzü dinlemezse problem çıkar tarzı açıklamalar diğer tarafta ise, millet ittifakı seçmenini kızdıracak etnikçi söylemler.

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin kullandığı dil çözüm odaklı değil, bizzat problem yaratıcı bir dil.

Önce Ali Babacan çıktı, Kürtçe’yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini ifade etti.

Aynı Babacan bundan önce de Kürtçe öğretmen atamalarını artıracaklarını taahhüt etmişti.

Çok değil bundan tam bir yıl önce de anadilde eğitimi desteklediğini açıklamıştı Babacan.

Zaten DEVA Partili Sanem Oktar da anayasadan Türklüğü çıkaracağını açıklamamış mıydı?

Tam bulmuşlar birbirlerini, al birini vur ötekine!

Altılı masayı dağıtmaya yönelik elinden geleni ardına koymuyor Babacan, Davutoğlu ve partilileri!

Nerede kriz çıkaracak açıklama, hamle var orada DEVA ve Gelecek Partisi.

Oy oranlarını eleştirenlere karşı Davutoğlu, masadan kalkarlarsa Millet İttifakı’nın seçimi kazanamayacağını ima etti.

Yüzde 1 bile oyu olmayanların böyle caka satmaları ve tehditleri komediden başka bir şey değil!

Kalk o zaman masadan.

Kalk bakalım tek başına seçime gir, ne kadar oy alacaksın görelim hep beraber.

2015 seçimlerinde yüzde 49 oyu kendisinin aldığını sanıyor hala.

Hayal aleminde yaşıyor “Stratejik Derinlik” kitabındaki teorik bilgilerini pratiğe dökerek yüzlerce şehit vermemize neden olan şahıs!

Toplumda daha şimdiden “her partinin ayrı telden çaldığı bir ittifak, iktidar olduğunda nasıl anlaşıp da ülke yönetecek” algısının oluşmasına neden oluyorlar.

Her iki isim de AKP’nin ekmeğini yağlıyor, ballıyor, seçimi Erdoğan’ın kazanması için ellerinden geleni yapıyor.

Zaten hali hazırda CHP ve İYİ Parti seçmeninin mesafeli olduğu ve AKP dönemi politikalarını eleştirdiği bu her iki kesime karşı büyüyen öfke ittifaka yöneliyor!

Yüzde 1 bile oy getirmeyecek kesim belki yüzde 5 belki 10 oy götürme potansiyeli taşımakta!

Bırakın gitsinler masadan.

Masadan kalkarsak seçim kazanamazsınız iması yapan küçük enişteyi tutmayın!

Bırakın yanına ekürisini de alsın gitsin kendi ittifaklarını kursunlar.

Madem kendilerine o kadar güveniyorlar, yüzde 49 oy aldığına inanıyor birisi,

Eee diğeri de yüzde 2 alsın bir zahmet, yüzde 51 ile iktidar olsunlar.

El ele tutuşup yönetsinler ülkeyi!

MİLLET İTTİFAKI’NIN ERKEN SEÇİM SINAVI

Erken seçimle ilgili altılı masa yaptığı açıklamada 6 Nisan sonrası bir erken seçim için olumlu oy vermeyeceklerini açıklamıştı.

Bahçeli’nin erken seçim açıklaması sonrası Özgür Özel’i aradım ve erken seçime yaklaşımlarını sordum.

Özel aynen ittifakın dikkat çektiği 6 Nisan tarihine vurgu yaparken “6 Nisan öncesi bir erken seçime olumlu oy veririz. Ancak bir siyasi mühendislik olan 6 Nisan sonrası için oyumuz olumsuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

İttifak seçim yasasına dikkat çekmişken ve erken seçimle ilgili tavrını ortaya net olarak koymuşken Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak işaret etti.

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası ise bu yazı yazılırken Millet İttifakı’ndaki partilerden yavaş yavaş 14 Mayıs tarihine yönelik olarak olumlu açıklamalar gelmeye başlamıştı.

Bir tarafta şimdiye kadar erken seçim isteyen Millet İttifakı, diğer tarafta ise şartlar olgunlaşınca erken seçim açıklaması yapan Cumhur İttifakı.

Şimdi Millet İttifakı erken seçime “Hayır” dese seçimden kaçıyorlar olacak, “Evet” dese Cumhur İttifakı’nın işine gelecek olan seçim yasası devreye girecek.

Diğer tarafta ise Millet İttifakı’nın erken seçime hayır demesi durumunda meclisi feshetmek zorunda kalacak bir Erdoğan var.

Meclisi feshederek seçime girmenin Erdoğan’a sandıkta nasıl yansıyacağı ise AKP kurmayları tarafından tartışılıyor.

Siyaset sahnesinin en kıvrak oyunlarının oynanması gereken bu dönemde bakalım nelere şahit olacağız?

Hiç kuşkusuz ki bu süreçte Millet İttifakı’nı en zorlayacak partiler DEVA ve Gelecek olacak!