Erken seçim hazırlığı mı?

CHP bile bile kendisi tuzağa düştü. İstanbul-Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in üzerine gidileceğini bilmesi gerekirdi.

Burada defalarca yazdık. DEM’e, dolayısıyla PKK’ya göz kırpmayın, etnik mesele çıkararak onun hakkı bunun hakkı deyip durmayın. Mustafa Kemal Atatürk’ü defterden silmeyin, onu anlamaya çalışın ve etnisite için nasıl tavır içine girdiğini ve niçin girdiğini inceleyin ve anlayın, demeye gelen sözler ettik. Dün de yazdık bunu.

Hele sol deyip, 1789 Fransız İnkılâbı’nın sağında solunda oturanlardan bahseder gibi görünüp sol/sosyalistler/komünistlere zinhar yaklaşmayın! 12 Eylül 1980 Darbesi öncesi eli silahlı militanları sakın ha, sakın kutsamayın dedik.

Filistin bağını bile sol/komünist militanların yetiştiği kamplarında silahlı eğitim alarak, Türkiye’de militanlık yapmaları ölçüsünde savunmayın dedik.

Filistin militanlarına, bizdeki militanları yetiştirdikleri için sevgi beslemeleri kadar akıl dışı davranışlara girdiklerinin delilerini bir bir ortaya koyduk.

Yazdıklarımıza “Hayır! Asla! Kat‘a!” diyorsanız, buyurun sütunum sizin, yazın, bizi yalanlayın dedik. Yalanlamaya cesaret edemediler; çünkü, “suçlar”ını biliyorlar.

Akılları sıra üzerlerindeki bu yükle Türkiye’yi yönetecekler!

Halk, CHP’yi, son mahallî seçimde birinci parti yaptı. Niye? Saray/Ak Parti’nin Türkiye’yi nereye sürüklediğinin farkındaydı ve alternatif arıyordu. Çaresiz CHP’ye yöneldi.

DEM’e, dolayısıyla PKK’ya toz kondurmayan bir parti çok kolay tuzağa düşer.

“Kent uzlaşısı” dedikleri saçma sapan bir Türkçeyle dolaylı ittifak ifade ediliyor.

Dikkat ettiniz mi? DEM’ciler en Türkçeciler. Türkçe kaidelere uygun mu, değil mi, bilmeden “yenilik” adına, akla hayale gelmeyecek kelimeler buluyorlar.

“Kent uzlaşısı” dedikleri “şehir uzlaşması”. Nasıl bir şeyse...

CHP, DEM’le yer yer paralelliğini, yer yer iş birliğini ortaya koyunca, hele PKK üzerine gidemeyince, halk derin derin düşünmeye başladı. Şimdilik oylarda az farkla CHP birinci çıkıyor ama, DEM/PKK iş birliği insanlarımızı uyandıracaktır. Saray bunun farkında...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer asıl DEM’in adayı idi. CHP’den seçime girdi. CHP bunu bile bile kabul etti.

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Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün, Ahmet Özer’in gözaltına alınması üzerinden 6 saat geçtikten sonra TBMM’de Ak Parti grubu toplantısında yaptığı konuşmasının, her şeyin önceden planlandığını ortaya koyup koymadığına siz karar karar verin:

“Hukuksuzluğun olduğu bir yerde adil bir yönetim biçimi olmaz. Bunları öğrenmeye mecbursun. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütü mensupları Esenyurt’u kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olmayacaksın, tam aksine burada mevcut yönetime destek vereceksin. Ve biz, bundan rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız.”

R. T. Erdoğan, bizzat isim vererek Özgür Özel’e sesleniyor.

Bu satırlar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in defterinin önceden dürüldüğünü ve tutuklanacağını göstermiyor mu?

CHP’nin en büyük hatası PKK’ya yakın ismi kendi partisinden aday göstermesi. Neymiş, aday olmak için temiz kâğıdı almış. Özgür Özel, ekranda bu kâğıdı gösteriyordu. Temiz kâğıdı yetmiyor. Belki de “temiz kâğıdı” mahsus verildi.

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Anayasa değişikliği için bütün kapılar yoklandı. Anayasa değiştirilse R. T. Erdoğan tekrar aday olabilecek. Herkes bunun farkında ve Anayasa değişikliğine gidilemeyecek.

Geriye ne kalıyor? Seçim erken yapılırsa, R. T. Erdoğan tekrar aday olabilir.

Erken seçimi dillendirmeden önce hedef, CHP’yi savunmasız hâle getirmek. Halkın nazarında kuşkulu hâle düşürmek.

Saray’ın yeni hamlelerini bekleyeceğiz.