Erken seçim için net tarihi canlı yayında açıkladı!

Asgari ücrette rakamın enflasyonun altında kalması ve geçim sorunu yaşayan vatandaşlar tepkilerini dile getirmişti. Siyasi liderler ise iktidara ‘erken seçim’ çıkışı ile seslerini duyuruyor. Bunlardan biri ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, bir programda, ‘erken ve baskın seçim geliyor’ diyerek nedenlerini 8 madde halinde sıraladı.

ÖZDAĞ: ERKEN VE BASKIN SEÇİM GELİYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dünkü Sözcü TV programında erken seçim ile ilgili yaptığı tespiti alıntılayarak paylaştı. Özdağ, paylaşımında ‘erken ve baskın seçim geliyor’ ifadelerini kullanarak nedenlerini şu şekilde sıraladı:

“Erken ve BASKIN genel seçim geliyor. Neden mi?

1)8 Ekim 2024’de Yüksek Seçim Kurulu seçim pusulaları için ihaleye çıktı.

2)AKP Mayıs 2025’de yapılacak kongresini Şubat 2025’e aldı. Bu yeni AKP yönetimine ihtiyaç var demek. Genel Başkan yardımcıları ve bakanlar değişecek,

3)Erdoğan “normalleşmeyi” askıya aldı. Mardin ve Muğla il kongrelerinde seçim konuşması yaptı,

4)AKP İstanbul il başkanlığına Bağcılar belediye başkanını görevinden istifa ettirerek getirecek, 5)Saray’a giden son ankette AKP yüksek çıkmış,

6) Esad’ın devrilmesi ile Erdoğan seçimde kullanacağı konuyu buldu: Suriye’yi fethettik.

7) Ocak ayında anket şirketleri AKP milletvekillerini de soracakmış. AKP milletvekillerini seçimden önce yapılan anketlerde sorgular.

8)Mayıs 2025’de milletvekillerinin 2 senelik süreleri doluyor. Özetle AKP hem erken hem baskın bir seçime hazırlanıyor. Bu seçim için makul tarih Haziran 2025 görünüyor. Tabii Ekim 2025’de olabilir. Ancak “Suriye’de zafer ve fetih” stratejisini zaman geçtikçe anlatmak ve inandırmak zor olacağı için Haziran 2025 tercih edilebilir. Zafer Partisi bütün kadroları ile seçimlere hazırlanmaktadır.”