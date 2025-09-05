Erken seçim olacak mı? AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama

CHP İstanbul İl başkanlığına "kayyum" atanmasının ardından 'erken seçim' iddiaları yeniden gündeme geldi. AKP’li Şamil Tayyar'dan gelen 'erken seçim' açıklaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçime sıcak bakmadığını vurgulayan Tayyar, "Genel eğilim, seçimi vaktinde yapmak" dedi.

Tayyar'ın ilk kez dile getirilen "AK Parti, rakibine göre oyun kurmaz, kendi oyununu oynar.” ifadeleri de dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, muhalefetin yaşanan yargı süreçlerini "baskın erken seçim" senaryosuna bağlamasının yanlış olduğunu söyledi.

"GENEL EĞİLİM, SEÇİMİ VAKTİNDE YAPMAK"

Tayyar, paylaşımında CHP’de çoğunluğun, yaşadıkları yargı süreçlerini ‘baskın erken seçim’ senaryosuna bağladıklarını ifade ederek, bu iddanın gerçeklik payı olmadığını belirtti.

'İKTİDAR NEDEN ERKEN SEÇİME GİTMEYİ DÜŞÜNSÜN?'

"İktidar, önünde 3 yıldan fazla zaman varken neden erken seçime gitmeyi düşünsün?" diyen Tayyar "Ayrıca, hiçbir platformda erken seçim lafını duymadım. Cumhurbaşkanımız da erken seçime prensip olarak sıcak bakmaz. Genel eğilim, seçimi vaktinde yapmak. 2027 Kasım ayını telaffuz eden yöneticiler var ama kişisel kanaat olarak.” ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ RAKİBİNE GÖRE OYUN KURMAZ"

Tayyar, muhalefetin süreci yanlış okuduğunu söyleyerek "ya da bu senaryoyla tabanı konsolide etmeye çalışıyor." iddiasında bulundu. "İkisi de geçer yol değil." diyen Tayyar "Kaldı ki AK Parti, rakibine göre oyun kurmaz, kendi oyununu oynar.”