'Erken seçim tarihi belli, başka şansı yok'. Saadet Partisi lideri açıkladı

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki 65 yaş sözlerini anımsatıp emeklilik çağrısında bulundu. Mahmut Arıkan, erken seçim için tarih de verdi. Arıkan, Saadet Partisi'nin erken seçime ilişkin alacağı tavrı net cümlelerle ifade etti.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralan Mahmut Arıkan konuk oldu.

Mahmut Arıkan, AKP iktidarının bir faiz bütçesi ile hareket ettiğine dikkat çekti. Arıkan, Türkiye'deki erken seçimleri ekonomik krizin getirdiğini belirtip 2025 Bütçesi ile 2026'yı çıkarmanın olasılığı olmadığını belirtti.

Arıkan, "2024'ü bitiriyoruz. 2025’in bütçe rakamları açıklandı. 2 trilyon açık, 2 trilyon faiz ödemesiyle 2025’i atlatabilirler bu bütçeyle. Ama 2026’da bu bütçenin, yani bu şekilde uçurumdan aşağı doğru yuvarlanan bir bütçeyle 2026’yı çıkarma şansı yok. Ben 2026’da erken seçim bekliyorum. Bunu rakamlar söylüyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN TORUN SEVSİN"

Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı emekli olmaya davet etti. Arıkan şunları söyledi,

"2015’teki seçimde çıktığımızda hep ekonomiyle alakalı, AK Parti'nin gelişi de AK Parti'nin böyle

Ara ara erken seçim aldığı dönemlerde de ekonomik krizler ortaya çıkmıştır.

Artık vakit geldi. Yani 23 yıl az bir zaman değil. Çeyrek asır boyunca AK Partili yetkililer, ülkeyi yönetiyorlar.

Sayın Erdoğan’ın 2002’de göreve gelirken güzel bir cümlesi vardı. "65 yaşından sonra siyasetin yapılmaması gerekir." diyordu.

Kendi cümlesi, 2024'e geldiğinde de 47 yaşında bir genel başkan olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na ben de seslenmek istiyorum. 65 yaşından sonra siyasetin yapılmaması, torunları sevmek bu ülkeye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi cümleleriyle emekliye ayrılsın diyorum evet."

Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimle beraber yeniden aday olma ihtimali hakkında konuştu. Arıkan, Erdoğan aday olsun diye erken seçime evet demeyeceklerini ancak ülkenin menfaatleri erken seçimi gerektiriyorsa tabi ki evet diyeceklerini belirtti.

Arıkan şöyle devam etti:

"Ya, Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak, Tayyip Erdoğan’ın aday olabilmesi için erken seçime evet der misiniz?" sorusuna benim diyeceğim şey şu:

Tayyip Erdoğan’ın aday olması için erken seçime biz tamam demeyiz. Ama ülkenin gerçekten erken seçime ihtiyacı varken Tayyip Erdoğan aday olmasın diye erken seçime de yok diyemeyiz. Ülkenin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o noktada hareket edeceğiz