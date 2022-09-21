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Türkiy'de en fazla görünen kanser hangisi, tedavi oranı ne?

Avrupa Baş ve Boyun Kanserleri Cemiyeti Genel Sekreteri Prof. Dr. Hoşal, baş ve boyun kanseri tedavisinde erken tanıda tedavi oranının % 90'lara ulaştığını söyledi, umut oldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:10
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Erken tanı "baş ve boyun kanserleri"nden kurtulma imkanı sağlıyor

Türkiy'de en fazla görünen kanser hangisi, tedavi oranı ne?
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Türkiye Baş Boyun Kanserleri Derneği ile Avrupa Baş ve Boyun Kanserleri Cemiyeti tarafından, "Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası" kapsamında farkındalık yaratmak için Antalya'da basın toplantısı düzenlendi. Prof. Hoşal, "İleri evrede gelen hastaların maalesef 5 yıl içinde % 66'sını kaybediyoruz" dedi.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefik Hoşal, yaptığı konuşmada, baş ve boyun kanserlerinin dünyada sıklık olarak altıncı sırada yer almasına rağmen meme, prostat, kolon, akciğer kadar yaygın olmayınca çok ön plana çıkmadığını belirtti. Hoşal, "Diğer kanserlerden en önemli özelliği, sosyal yaşamın geçtiği alanladır. Tat, koku almamızı, konuşmamız her şey bu bölgeden geçiyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE EN SIK GIRTLAK KANSERİ SIK GÖRÜLÜYOR"

Baş boyun kanserleri farkındalığını artırmak gerektiğine işaret eden Hoşal, "Avrupa'da yapılan araştırmaya göre, insanların sadece yüzde 36'sı baş ve boyun kanserlerini biliyor. Türkiye'de bu oran yüzde 38'di. Toplumun yüzde 40'ı bu hastalığın ne olduğunu biliyor. Avrupa'da ağız içi kanserler, ABD'de boğaz, Türkiye'de ise gırtlak kanseri en sık görülüyor. Sigara ve alkol baş ve boyun kanserlerinin oluşmasında direkt ana etken." şeklinde konuştu.

Kanserden korunmak için Human Papilloma Virus (HPV) aşısının önemine işaret eden Hoşal, salgının hastaların yüzde 60'nın hekime ulaşmakta güçlük çekmesine neden olduğuna vurgu yaptı. Hastaların çoğuna ileri evrede teşhis koyduklarını aktaran Hoşal, ayrıca şunları söyledi:

"Gırtlak kanserinin en belirgin belirtisi ses kısıklığıdır. Üç haftadan uzun süren ses kısıklığı, ağız içinde yara, boyunda şişlik, burunda kanlı akıntı varsa mutlaka kulak burun boğaz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Çünkü kanser ilk boyundaki lenf bezlerinden yayılıyor. Avrupa'da hastaların yüzde 60'ı ileri evrede başvuruyor. Erken evrede başvuru olduğunda baş ve boyun kanseri tedavisindeki başarımız yüzde 80-90 ama ileri evrede gelen hastaların maalesef 5 yıl içinde yüzde 66'sını kaybediyoruz. Onun için erkan tanı ve tedavi çok önemli."

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