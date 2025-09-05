Erken tanı hayat kurtardı! 7 ayda meme kanserini yendi

Emekli memur Nuray Ergüden'e, geçen yıl ağustos ayında Çayyolu KETEM'de yaptırdığı rutin kontrol sırasında sol memesinde tespit edilen kitle sonrası meme kanseri teşhisi konuldu. Etlik Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen, ardından 4 seans kemoterapi ve 12 radyoterapi gören Ergüden, yaklaşık 7 ay süren yoğun tedavi maratonunun ardından kanseri yendi.

'ERKEN TEŞHİS AVANTAJ SAĞLADI'

Nuray Ergüden, KETEM taraması sonrası erken tanı aldığını söyleyerek, "İlk öğrendiğimde çok ağlıyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Birçok kişiyi aramak istedim. Tedavi süreci mutsuz olduğum, düştüğüm anlar oldu. Kitlem çok büyük değildi. "Küçültmeden ameliyata girelim" dedi doktorum. İlk önce ameliyatla başladı. Lenf bezlerime metastaz yapmıştı kanserli hücre. Onları da temizlediler. Doktorlarım hep bana "Biz bu tedaviyi yapacağız. Yüzde 99 seni şifalandıracağız" dedi. Ve ben buna inandım, güvendim. Erken teşhis bana çok büyük avantaj sağladı. Belki geç kalınsaydı hastalık başka yerlere sıçrayacaktı, tedavi daha uzun sürecekti. Ama erken teşhis ile 7 ayda hastalığı atlattım" dedi.

Zorlandığı anlarda ailesinin yanında olduğunu söyleyen Ergüden, "Kemoterapi sürecinde saçlarım döküldü. O görüntüden hoşnut olmadım. Ama biliyordum gelecek saçlar ve geldi. Her şey yoluna giriyor. Artık ailemle, çocuklarımla daha çok beraber olacağım. Kadınlara çağrım, ayna karşısına geçin ve kendinizi muayene edin. Ben bu zamana kadar hiç bunu yapmamıştım. Hep kendimi ertelemiştim. Benim ailemde yoktu böyle bir şey. Ama bende oldu. Bundan sonra gezmek istiyorum ailemle sadece" diye konuştu.

Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği'nden Dr. Mahmut Onur Kültüroğlu ise, "Ne kadar erken tanı koyarsak hastanın maruz kalacağı tedavinin şiddeti azalıyor ve hastadaki yan etkileri azalabiliyor" dedi.