Erken teşhisle körlüğü engelleyen teknoloji geliyor

Tuğba Piroğlu, erken teşhis ve yapay zeka teknolojileriyle göz ğlığında devrim yaratmayı amaçlayan ürünleriyle Türkiye’de ve dünyada dikkat çektiğini ifade eden açıklamasında, hastaların göz arkasının fotoğrafını çekerek, bu görüntüleri bulut sisteme aktardıklarını ve Retinow.ai ile birlikte yapay zeka tabanlı analizlerle kullanıcıya eş zamanlı raporlama sağladıklarını söyledi.

Bu teknolojinin, özellikle retina ve glokom hastalıklarında erken teşhis imkânı sunarak, görme kayıplarının yüzde 90'ını önlemeyi hedeflediklerine dikkat çeken Piroğlu, "Türkiye’de önlenebilir körlüğün öncüsü olmayı amaçlıyoruz. Ürünlerimiz sayesinde, erken teşhis ile göz sağlığında büyük fark yaratabiliriz." dedi.

"8 GÜNDE 1.6 MİLYON TL YATIRIM ALDIK"

2022 yılında kitle fonlamaya çıkarak, sadece 8 günde 1.6 milyon TL yatırım topladıklarını belirten Piroğlu, şöyle devam etti : “Retinow, bu fonla CE belgesi alarak büyük bir adım attı. 2024 son çeyreğinde TÜBİTAK 1501 desteğini kazandık ve 2025 yılı itibariyle Türkiye’de 15 özel hastanede ürünlerini konumlandırmayı hedefledik. İlk satışlarımızı Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rakiplerimizin bulunmadığı bu pazarda güçlü bir oyuncu olarak yer almayı hedefliyoruz.”

"GÖRME KAYIPLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE ENGELLEYECEĞİZ"

TÜBİTAK-BİGG ve KOSGEB desteklerinden yararlanarak kurdukları şirkette, sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştirdiklerini anlatan Piroğlu, erken teşhis sağlayarak görme kayıplarını engellemede büyük rol oynayacaklarını vurguladı.