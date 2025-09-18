Erken uyarılar yetersiz kaldı! Pakistan’da sel yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Pakistan’da 26 Haziran'dan bu yana yağan muson yağmurları nedeniyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, sellerde 274'ü çocuk, 163'ü kadın 1002 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) tarafından ülkede 26 Haziran'dan bu yana muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sellere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, sellerde 274'ü çocuk, 163'ü kadın 1002 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, bu yılki muson yağmurlarının sellere ve taşkınlara yol açabileceği uyarısını erken yapılmasına rağmen, yerel yönetimler ile afet kurumlarının bu uyarılara yeterince hazırlık yapmadığını belirtti. Yetkililer, sellerin 2022'de 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara yol açan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu kaydetti.

pakistan.jpg

pakistan1.jpg

Son Haberler
Tokat'ta 117 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Tokat'ta 117 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Kapadokya'daki vadilerde çevre düzenleme çalışması
Kapadokya'daki vadilerde çevre düzenleme çalışması
38 ayrı suçtan 117 yıl hapis cezası vardı! Jandarma firariyi operasyonla yakaladı
38 ayrı suçtan 117 yıl hapis cezası vardı! Jandarma firariyi operasyonla yakaladı
Manisa'da 4 bin 191 sentetik ecza hapına el konuldu
Manisa'da 4 bin 191 sentetik ecza hapına el konuldu
İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var