Erken yaşlarda botoksa başlamak kırışıklıkları durdurur mu? İşin uzman bakın ne söylüyor?

Son yıllarda estetik uygulamalar arasında popülerliği artan botoks, özellikle genç yaşlarda uygulanıp uygulanmaması konusunda tartışmalara yol açtı.

Botoksun ciltteki ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kullanılan bir tedavi yöntemi olmasıyla dikkat çekti. Ancak, erken yaşlarda botoks yaptırmanın etkileri ve güvenilirliği üzerine uzman görüşleri farklılık gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Selçuk İnanlı, "Botoks uygulamasını çok erken yaşlarda yaptırmak tavsiye edilmez. Cilt, doğal yaşlanma sürecini yaşamalıdır," şeklinde açıklama yaptı. Bu görüş, cildin doğal yapısının bozulmaması gerektiğini savundu.

Erken yaşlarda botoks uygulaması, bazı durumlarda kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu, "Eğer birey, genetik olarak kırışıklıklara yatkınsa, botoks uygulaması bu süreci yavaşlatabilir" dedi.. Ancak, bu durumun her birey için geçerli olmadığını belirtmek önemli.

Botoks, Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen bir toksin olduğu vurgulandı. Ayrıca kasların geçici olarak gevşemesini sağladığının altının çizilmesiyle dikkat çekti. Bu, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.

Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından yapılan araştırmada 20'li yaşların sonları ve 30'lu yaşların başlarında botoksa başlanan kişilerin, kırışıklıklarının daha az belirgin olduğunu ortaya koyduğunun altı çizilmesi dikkat çekti.

Aynı araştırma, botoksun düzenli kullanımının cilt elastikiyetini artırarak, kırışıklıkların oluşumunu yavaşlattığını gösterdiği ifade edildi.

Dermatolog Dr. Ayşe Yılmaz, botoksun en etkili olduğu yaş aralığının kişiden kişiye değişebileceğini belirtti.

Dr. Yılmaz, "Genel olarak 20'li yaşların sonları ve 30'lu yaşların başları, kırışıklıkların oluşmaya başladığı dönemlerdir ve bu dönemde botoksa başlamak, kırışıklıkların derinleşmesini önleyebilir" dedi.

Dr. Yılmaz, botoksun kırışıklıkları önleyici etkisinin, erken yaşlarda başlandığında daha belirgin olduğunu vurguladı.

Estetik cerrah Dr. Mehmet Kaya ise, botoksa başlama yaşının genetik faktörler, yaşam tarzı ve cilt tipine bağlı olarak değişebileceğini ifade etti.

Dr. Kaya, "Bazı kişilerde kırışıklıklar 20'li yaşların başlarında belirgin hale gelirken, bazılarında ise 30'lu yaşların ortalarına kadar belirginleşmeyebilir" diye ekledi.

Dr. Kaya, botoksa başlamadan önce bir uzmana danışmanın önemini vurguladı.

ERKEN YAŞLARDA BOTOKSUN RİSKLERİ

Londra'daki University College London'da plastik cerrahi profesörü olan Dr. Afshin Mosahebi, erken yaşlarda botoksa başlamanın bazı riskler taşıyabileceğini belirtti.

Dr. Mosahebi, "Botoksun uzun süreli kullanımı, toksinlere karşı direnç gelişmesine neden olabilir. Bu da zamanla aynı etkiyi elde etmek için daha fazla botoks kullanımı gerektirebilir" dedi.

Ayrıca, Dr. Mosahebi, erken yaşlarda botoksa başlamanın, kişilerin dış görünüşlerine aşırı odaklanmalarına yol açabileceğini ve bu durumun psikolojik etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Erken yaşlarda botoksa başlamak, kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatabileceğiyle birlikte ve cildin genç görünümünü koruyabileceğinin altı çizildi. Ancak, bu karar kişisel faktörlere bağlı olarak değişmesi önerildi.

Uzmanlar, botoksa başlamadan önce bir dermatolog veya estetik cerrah ile görüşmenin önemini vurguladı. Ayrıca, güneş kremi kullanımı ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, kırışıklıkların önlenmesinde botokstan daha etkili olabilir.