Erkin Baba'nın mezarı başında duygu dolu anlar! Seyyal Taner Toronto'daki mezarını ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erkin Baba'nın mezarı başında duygu dolu anlar! Seyyal Taner Toronto'daki mezarını ziyaret etti

Türk müziğinin unutulmaz ismi Seyyal Taner, vefatıyla sanat camiasını derinden sarsan Erkin Koray’ın Toronto’daki mezarını ziyaret etti. Taner, o duygusal anları sosyal medya hesabından paylaşarak hislerini ifade etti.

Anadolu rock ve hard rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray, 7 Ağustos 2023’te 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Koray, Toronto’da sessiz bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-3.jpg

Kanada’da tatilde olan deneyimli sanatçı Seyyal Taner, Koray’ı anmak için mezarını ziyaret etti.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-38.jpg

Mezarı başında dua eden Taner, sosyal medya hesabından, "Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu." yazdı.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-12.jpg

Erkin Koray’ın kızı Damla Koray, babasının rahatsızlığıyla ilgili daha önce, "Babam hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-20.jpg

Bu bir akciğer rahatsızlığı. Adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı." açıklamasını yapmıştı.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-22.jpg

SEYYAL TANER KİMDİR?

Seyyal Taner, Türk müziğinin renkli ve özgün isimlerinden biridir. 28 Eylül 1952’de Şanlıurfa’da doğan sanatçı, şarkıcı, oyuncu ve dansçı kimlikleriyle tanınır.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-16.jpg

Türk pop, rock ve arabesk müziğinde kendine has tarzıyla öne çıkan Taner, 1970’lerden itibaren müzik kariyerine başlamış ve özellikle 1980’lerde büyük popülerlik kazanmıştır.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-19.jpg

Enerjik sahne performansları, güçlü sesi ve cesur tarzıyla dikkat çeken sanatçı, Türk müziğinde “diva” olarak anılır.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-17.jpg

Kariyerine 1974’te “Çoban Memiş” single’ıyla başlayan Taner, “Seni Çok Özledim”, “Son Verdim Kalbimin İşine” ve “Naber” gibi hit şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. 1980’lerde disko ve pop türlerinde eserler üretirken, aynı zamanda sinema ve tiyatroda da rol aldı.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-21.jpg

“Sultan” ve “Aşkın Gözyaşları” gibi filmlerde oynadı. 1986’da Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Dünya” adlı şarkıyla temsil etti, ancak beklenen başarıyı elde edemedi.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-23.jpg

Seyyal Taner, müzik tarzındaki yenilikçi yaklaşımı ve sahne enerjisiyle Türk müziğinde iz bırakmıştır. Erkin Koray gibi efsanelerle olan dostluğu ve ortak çalışmaları da dikkat çeker.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-24.jpg

Halen müzik ve sanatla bağını sürdüren Taner, Türkiye’de kült bir figür olarak kabul edilir.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-25.jpg

ERKİN KORAY KİMDİR?

Erkin Koray 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu. Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olup Anadolu rock ve hard rock türlerinin öncüsü olarak kabul edilir. İstanbul’da doğan Koray, müzisyen, besteci, söz yazarı ve gitarist kimliğiyle tanınır.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-3-001.jpg

Türk halk müziği, arabesk ve batı rock müziğini harmanlayarak özgün bir tarz yaratmıştır.Müzik kariyerine 1950’lerin sonlarında lise yıllarında başlayan Koray, 1960’larda kurduğu “Erkin Koray ve Ritmcileri” grubuyla dikkat çekti. 1967’de yayımladığı “Kızları da Alın Askere” single’ıyla ün kazandı.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-7.jpg

“Fesuphanallah”, “Çöpçüler”, “Aşkımız Bitecek” ve “Mesafeler” gibi şarkıları klasikleşti. 1974’te çıkardığı Elektronik Türküler albümü, Anadolu rock türünün mihenk taşlarından biri oldu.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-5.jpg

Batı müziğiyle Türk ezgilerini birleştiren yenilikçi yaklaşımı, virtüöz gitar tekniği ve protest sözleriyle Koray, Türkiye’de rock müziğin temelini attı. Psikedelik rock ve doğu-batı sentezi konusundaki çalışmalarıyla uluslararası çapta da ilgi gördü.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-8.jpg

1980’lerde ve 1990’larda da üretkenliğini sürdüren sanatçı, her dönemde genç nesilleri etkiledi.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-9.jpg

Toronto, Kanada’da yaşayan Koray, 7 Ağustos 2023’te akciğer rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında vefat etti.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-11.jpg

Geride bıraktığı eserler ve müzik anlayışı, Türk müziğinde derin bir iz bıraktı.

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-31.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-32.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-33.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-35.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-36.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-39.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-40.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-44.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-45.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-46.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-47.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-48.jpg

erkin-babanin-mezari-basinda-duygu-dolu-anlar-seyyal-taner-torontodaki-mezarini-ziyaret-etti-yenicag-49.jpg

Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı (5 Ağustos 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Tadic'e büyük şok! Tarihi anlaşmadan vazgeçtiler
Tadic'e büyük şok! Tarihi anlaşmadan vazgeçtiler
Trump ile Zelenskiy arasında kritik görüşme
Trump ile Zelenskiy arasında kritik görüşme
Ahmet Davutoğlu'ndan Kanada’ya teşekkür iktidara sert tepki!
Ahmet Davutoğlu'ndan Kanada’ya teşekkür iktidara sert tepki!
TCMB açıkladı: Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğünde!
TCMB açıkladı: Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğünde!