Erkin Baba'nın mezarı başında duygu dolu anlar! Seyyal Taner Toronto'daki mezarını ziyaret etti

Anadolu rock ve hard rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray, 7 Ağustos 2023’te 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Koray, Toronto’da sessiz bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı.

Kanada’da tatilde olan deneyimli sanatçı Seyyal Taner, Koray’ı anmak için mezarını ziyaret etti.

Mezarı başında dua eden Taner, sosyal medya hesabından, "Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu." yazdı.

Erkin Koray’ın kızı Damla Koray, babasının rahatsızlığıyla ilgili daha önce, "Babam hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu.

Bu bir akciğer rahatsızlığı. Adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı." açıklamasını yapmıştı.

SEYYAL TANER KİMDİR?

Seyyal Taner, Türk müziğinin renkli ve özgün isimlerinden biridir. 28 Eylül 1952’de Şanlıurfa’da doğan sanatçı, şarkıcı, oyuncu ve dansçı kimlikleriyle tanınır.

Türk pop, rock ve arabesk müziğinde kendine has tarzıyla öne çıkan Taner, 1970’lerden itibaren müzik kariyerine başlamış ve özellikle 1980’lerde büyük popülerlik kazanmıştır.

Enerjik sahne performansları, güçlü sesi ve cesur tarzıyla dikkat çeken sanatçı, Türk müziğinde “diva” olarak anılır.

Kariyerine 1974’te “Çoban Memiş” single’ıyla başlayan Taner, “Seni Çok Özledim”, “Son Verdim Kalbimin İşine” ve “Naber” gibi hit şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. 1980’lerde disko ve pop türlerinde eserler üretirken, aynı zamanda sinema ve tiyatroda da rol aldı.

“Sultan” ve “Aşkın Gözyaşları” gibi filmlerde oynadı. 1986’da Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Dünya” adlı şarkıyla temsil etti, ancak beklenen başarıyı elde edemedi.

Seyyal Taner, müzik tarzındaki yenilikçi yaklaşımı ve sahne enerjisiyle Türk müziğinde iz bırakmıştır. Erkin Koray gibi efsanelerle olan dostluğu ve ortak çalışmaları da dikkat çeker.

Halen müzik ve sanatla bağını sürdüren Taner, Türkiye’de kült bir figür olarak kabul edilir.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Erkin Koray 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu. Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olup Anadolu rock ve hard rock türlerinin öncüsü olarak kabul edilir. İstanbul’da doğan Koray, müzisyen, besteci, söz yazarı ve gitarist kimliğiyle tanınır.

Türk halk müziği, arabesk ve batı rock müziğini harmanlayarak özgün bir tarz yaratmıştır.Müzik kariyerine 1950’lerin sonlarında lise yıllarında başlayan Koray, 1960’larda kurduğu “Erkin Koray ve Ritmcileri” grubuyla dikkat çekti. 1967’de yayımladığı “Kızları da Alın Askere” single’ıyla ün kazandı.

“Fesuphanallah”, “Çöpçüler”, “Aşkımız Bitecek” ve “Mesafeler” gibi şarkıları klasikleşti. 1974’te çıkardığı Elektronik Türküler albümü, Anadolu rock türünün mihenk taşlarından biri oldu.

Batı müziğiyle Türk ezgilerini birleştiren yenilikçi yaklaşımı, virtüöz gitar tekniği ve protest sözleriyle Koray, Türkiye’de rock müziğin temelini attı. Psikedelik rock ve doğu-batı sentezi konusundaki çalışmalarıyla uluslararası çapta da ilgi gördü.

1980’lerde ve 1990’larda da üretkenliğini sürdüren sanatçı, her dönemde genç nesilleri etkiledi.

Toronto, Kanada’da yaşayan Koray, 7 Ağustos 2023’te akciğer rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında vefat etti.

Geride bıraktığı eserler ve müzik anlayışı, Türk müziğinde derin bir iz bıraktı.