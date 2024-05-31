Erkin Koray’ın Fesuphanallah şarkısı başkasının çıktı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Erkin Koray’ın Fesuphanallah şarkısı başkasının çıktı

Erkin Koray’ın Fesuphanallah şarkısı meğer Lübnanlı bir sanatçınınmış… Şarkının hikayesi ise çok ilginç.

Anadolu rock müziğinin babası Erkin Koray’ın en meşhur şarkılarından biri olan Fesuphanallah şarkısının Lübnanlı besteci Romeo Lahoud'a ait Weily Weily şarkısından uyarlandığı pek çok insan tarafından bilinmiyor.

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1970 yılında söz ve müziği Romeo Lahoud’un tarafından yapılan şarkı Lübnanlı Samir Yazbeck tarafından seslendirilmişti.

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Erkin Koray, 1974’te Weily Weily’nin müziğinin üzerine Türkçe söz yazarak ‘Fesuphanallah’ adıyla yayınlandı.

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2016 yılında 77 yaşındayken yaşamını yitiren Samir Yazbeck, Lübnan'ın en ünlü şarkıcılarından biriydi.

Albüm büyük bir çıkış yakalayarak tüm ülkede meşhur oldu. Yıllarca Erkin Koray bestesi olarak bilinen o dönemde adapte eserler için herhangi bir izin alınması sebebiyle rahatça kullanılmıştı.

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Aradan yıllar geçti ve telif hakları yasası çıktı. Şarkının orijinalinin Türkiye’deki telif haklarına Median Müzik Edisyon adlı şirketin sahip olduğu çıktı.

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2016 yılında bir süt ve süt ürünleri firması Fesuphanallah’ın müziğini bir reklam filminde kullanmak için Erkin Koray’dan izin aldı. Şarkıcın orijinalinin temsilcisi şirkette bestenin hak sahiplerinden izin alabilmek için gerekli işlemlerin kendisi aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

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Ardından şarkı Candan Erçetin tarafından ‘Tütü Maşallah’ olarak reklamlarda dönmeye başladı. Erkin Koray, şirketi “itibarını zedelemekle” suçladı ve 50 bin TL manevi tazminat talep etti. Dava devam ederken bilirkişi, Median Müzik Edisyon’un eserin orijinal söz ve bestesinde hak sahibi olduğunu onayladı. Eserin haklarının Türkiye Romeo Lahoud’a kayıtlı olduğu belgelerle de ortaya çıktı. Bunun üzerine Koray’a 20 bin TL tazminat cezası verildi.

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Bu olaylı şarkı ayrıca 1988’de Sosyaldemokrat Halkçı Partili Şişli Belediyesi’nde kültür işlerini yürüten Erkin Koray tarafından yerel seçim mitinglerinde de kullanıldı.

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‘Fesuphanallah’, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde ise Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Tamam İnşallah" diye uyarlanarak kullanılmıştı.

FESUPHANALLAH ŞARKISININ SÖZLERİ:

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

[Nakarat]

Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah

Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah

Yok mu çaresi dostlar fesuphanallah

Yok mu çaresi dostlar fesuphanallah, ay

Alemin keyfi yerinde yine maşallah

Alemin keyfi yerinde yine maşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

[Nakarat]

Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah

Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah

Yok mu çaresi dostlar fesuphanallah

Yok mu çaresi dostlar fesuphanallah, ay, ay

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