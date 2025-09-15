Erling Haaland'dan Altay Bayındır için flaş sözler!

Kaynak: Haber Merkezi
Erling Haaland'dan Altay Bayındır için flaş sözler!

İngiltere Premir Lig'in 4.haftasında Manchester City sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atarak yıldızlaşan Erling Haaland, mücadelenin ardından Manchester United kalecisi Altay Bayındır için dikkat çeken ifadeler kullandı.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası, Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City ile Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev maçtan galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2) ve Phil Foden kaydetti.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Erling Haaland'ın Altay Bayındır ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

r.jpeg

Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!

"ALTAY BAYINDIR'IN KALESİNDEN ÇIKACAĞINI BİLİYORDUM"

Gazeteci Duncan Castles'a konuşan Haaland, "Golde Altay Bayındır'ın kalesinden çıkacağını biliyordum. Manchester United'ı izleyen herkes bunu bilir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için Türk futbolunu sarsacak iddia! Yer yerinden oynayacakAhmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için Türk futbolunu sarsacak iddia! Yer yerinden oynayacak

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru kararı!Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru kararı!

Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdiBaşakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi

Fatih Tekke'ye 127 gün sonra ilk yenilgiyi Domenico Tedesco tattırdı!Fatih Tekke'ye 127 gün sonra ilk yenilgiyi Domenico Tedesco tattırdı!

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Kimse bir anda ne olduğunu anlayamadıFenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Kimse bir anda ne olduğunu anlayamadı

Son Haberler
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı