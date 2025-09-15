Erling Haaland'dan Altay Bayındır için flaş sözler!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası, Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City ile Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev maçtan galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2) ve Phil Foden kaydetti.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Erling Haaland'ın Altay Bayındır ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!

"ALTAY BAYINDIR'IN KALESİNDEN ÇIKACAĞINI BİLİYORDUM"

Gazeteci Duncan Castles'a konuşan Haaland, "Golde Altay Bayındır'ın kalesinden çıkacağını biliyordum. Manchester United'ı izleyen herkes bunu bilir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için Türk futbolunu sarsacak iddia! Yer yerinden oynayacak

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru kararı!

Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi

Fatih Tekke'ye 127 gün sonra ilk yenilgiyi Domenico Tedesco tattırdı!

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Kimse bir anda ne olduğunu anlayamadı