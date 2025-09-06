Erling Haaland'dan Ederson Moraes ve İlkay Gündoğan paylaşımı! 500 bin beğeniyi geçti

Fenerbahçe, Manchester City'den Ederson Moraes'i, Galatasaray ise İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. İngiliz devinin yıldız futbolcusu Erling Haaland'dan iki futbolcu için paylaşım geldi.

Erling Haaland, Ederson için yaptığı paylaşımda, "Tam bir efsane! Her şey için teşekkür ederim, özellikle de asistler için." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü golcü, İlkay Gündoğan için yaptığı veda paylaşımında ise "Her zaman örnek, gerçek bir ilham kaynağı. En iyi dileklerimle Gündo." dedi.

Haaland'ın, Ederson ve İlkay Gündoğan için yaptığı paylaşımlar kısa sürede toplam 500 binden fazla beğeni aldı.

