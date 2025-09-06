Erling Haaland'dan Ederson Moraes ve İlkay Gündoğan paylaşımı! 500 bin beğeniyi geçti

Manchester City'de forma giyen Erling Haaland, Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson Moraes ve Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan için veda paylaşımı yaptı. Norveçli golcünün yaptığı 2 paylaşım toplam 500 bin beğeniyi geçti.

Fenerbahçe, Manchester City'den Ederson Moraes'i, Galatasaray ise İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. İngiliz devinin yıldız futbolcusu Erling Haaland'dan iki futbolcu için paylaşım geldi.

Erling Haaland, Ederson için yaptığı paylaşımda, "Tam bir efsane! Her şey için teşekkür ederim, özellikle de asistler için." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü golcü, İlkay Gündoğan için yaptığı veda paylaşımında ise "Her zaman örnek, gerçek bir ilham kaynağı. En iyi dileklerimle Gündo." dedi.

Haaland'ın, Ederson ve İlkay Gündoğan için yaptığı paylaşımlar kısa sürede toplam 500 binden fazla beğeni aldı.

Yenidoğan Çetesi davasında gelişme
Fabrizio Romano açıkladı! Trabzonspor dünya devinin kalecisi için anlaşmaya vardı
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı teklifi!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Galatasaray'dan karaborsa açıklaması: Polise teşekkür
