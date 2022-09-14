Tunus Milli Takımı Erman Kunter'e emanet

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörlerinden Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu.



Deneyimli başantrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." ifadelerini kullandı.