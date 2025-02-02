Erman Özgür "Rizespor'u 2-0 öne geçtiğine pişman ettiler"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç sarı lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile sona ererken maçta çıkan iki kırmızı kart ve penaltı kararı ile hakem Burak Pakkan çok konuşuldu.

"RİZESPOR'U 2-0 ÖNE GEÇTİĞİNE PİŞMAN ETTİLER"

Tivibu ekranlarında yorum yapan Erman Özgür hakem Burak Pakkan'ı sert sözlerle eleştirdi. Özgür "Böyle bir penaltıyı Fenerbahçe'ye verebilirsin ama Rizespor'a veremiyorsan bu penaltı değildir. Penaltı değildi bana göre ayrıca Amrabat'ın kırmızı kartını atladı. Fenerbahçe pozisyona giriyordu sağdan soldan bu sefer ghezzal'ı attı. Rizespor'u 2-0 öne geçtiğine pişman ettiler ya, perişan oldu adamlar.

"BU HAKEMLE FENERBAHÇE PUAN KAYBETMEZDİ"

Maçın önüne geçen hakemler var. Bu hakemler Fenerbahçe'ye maç kazandırdılar. Bu hakemlerle Fenerbahçe puan kaybetmezdi. Göztepe maçında övdük ama bugün birşey oynamadı Fenerbahçe. Maçın kahramanı hakem Burak Pakkan." ifadelerini kullandı.