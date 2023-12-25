Erman Toroğlu Ahmet Nur Çebi'nin TÜPRAŞ’tan gelen parayı nereye yatırdığını açıkladı

Erman Toroğlu, "Ahmet Nur Çebi, TÜPRAŞ’tan gelen parayı bankalara yolladıklarını ve idarecilerin alacaklarını 2024 gelirlerindeki çeklerden tahsil ettiklerini söyledi" diyerek Çebi ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri: Çebi bana şu açıklamayı yaptı: TÜPRAŞ’tan gelen parayı Ziraat Bankası’na olan borcu kapattık. Parayı olduğu gibi Ziraat Bankası’na yatırdık. Beşiktaş’ın menfaati için. Yalnız idareciler de para aldılar. Onlara da 2024’te ödenecek çekleri verdik.