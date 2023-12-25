Erman Toroğlu Ahmet Nur Çebi'nin TÜPRAŞ’tan gelen parayı nereye yatırdığını açıkladı

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Erman Toroğlu Ahmet Nur Çebi'nin TÜPRAŞ’tan gelen parayı nereye yatırdığını açıkladı
Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin stadın isim hakkından gelen parayı ne yaptığını Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı.

Erman Toroğlu, "Ahmet Nur Çebi, TÜPRAŞ’tan gelen parayı bankalara yolladıklarını ve idarecilerin alacaklarını 2024 gelirlerindeki çeklerden tahsil ettiklerini söyledi" diyerek Çebi ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri: Çebi bana şu açıklamayı yaptı: TÜPRAŞ’tan gelen parayı Ziraat Bankası’na olan borcu kapattık. Parayı olduğu gibi Ziraat Bankası’na yatırdık. Beşiktaş’ın menfaati için. Yalnız idareciler de para aldılar. Onlara da 2024’te ödenecek çekleri verdik.

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