Erman Toroğlu Atilla Karaoğlan'a ateş püskürdü: Kafadan sakat. Pudra şekeri oldu

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın hakem Atilla Karaoğlan'ı kurtardığını söyledi.

Toroğlu'nun A Spor'daki programda tartışmalı pozisyonlarla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

- 3. dakikada Necip'in Szymanski'ye müdahalesi. Hakem devam dedi.

Top adamın kafasında. Necip'in tabanı adamın baldırında. Hakemin yeri nerede? Amcam nerede geziyor? İnanılır gibi değil devam kararı.

- 21. dakikada Djiku'nun Cenk'e müdahalesi. Penaltı kararı.

Penaltı kesin doğru. Zaten penaltıyı vermişsin cezasını. Ben sarı kart da vermem. Kırmızı zaten olmaz.

- 50. dakikada Dzeko Bailly mücadelesi.

Tam tersi faul kararı verdi. Adam da çıldırdı. Dzeko'nun aleyhine verdi. Ama faulu yapan Bailly.

- 60. dakikada Szymanski Bailly'nin müdahalesiyle ceza alanında yerde kaldı. Hakem VAR uyarısıyla penaltı verdi.

Bu penaltı pozisyonunu canlı göz kameradan iyi görür. Kamera yanıltabilir. Bu kadar net bir penaltıyı çalamıyorsan ya kafada sakatlık var. Ya da şartlısın. Ya da zavallısın futbolu bilmiyorsun. Ayıp abi.

- 74. dakikada Szymanski Tayfur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tayfur'a kırmızı kart gösterdi. VAR'dan uyarıyla iptal etti.

Bu hakem normal şeker değil pudra şekeri oldu. Dağıldı. İptal kararı doğru. Allah'tan kırmızı gören futbolcu sinirlenip de hakeme hakaret falan etmedi. Bu kez kırmızı dönmezdi.

- 88. dakikada Szymanski'nin ceza sahasına ortasında top Bailly'nin kolundan döndü. Hakem devam dedi. VAR uyarısıyla penaltı verdi.

Düz giden top beyazlı oyuncunun koluna temasıyla havalanıyor. O kolu niye çıkarıyorsun ya. VAR doğru yerden girdi. Maçı da kurtardı, hakemi de kurtardı. Aferin VAR'a. Bugün iyi iş yaptı.